Ligue 1 - Stade Brestois : aucune communication sur les tests au coronavirus avant le déplacement au PSG

A deux jours du déplacement du Stade Brestois à Paris pour la 21e journée de Ligue 1, Michel Der Zakarian n'a pas communiqué précisément sur l'état de son groupe. "Il y aura pratiquement tout le monde" a-t-il d'abord répondu, mais il n'a pas voulu révéler les résultats des tests de dépistage au coronavirus effectués par les Ty Zefs. "On ne communique pas là dessus" a indiqué l'entraîneur brestois, qui l'avait pourtant fait la semaine passée avant la réception de Nice.

Les tests ont été faits et ce sera refait ce vendredi matin

"Le docteur a dit qu'on ne communiquait pas là-dessus" invoque MDZ, "mais on suit le protocole de la Ligue quoiqu'il arrive. Les tests ont été faits et ce sera refait ce vendredi matin". Cela suggère-t-il quelque chose, entre les lignes ? "On ne dit pas si on a des cas, ou pas" a de nouveau répondu Michel Der Zakarian, imitant peut-être le flou entretenu par certains entraîneurs la semaine passé, et voulant peut-être aussi s'éviter des critiques alors que certaines sont apparues quand les Brestois ont fait valoir, il y a une semaine, être épargnés par le virus.

Pas de blessé cette semaine

Avant de conclure, le technicien des Ty Zefs a précisé "qu'il n'y a eu aucun blessé dans la semaine". En l'état, il reste donc privé de Romain Del Castillo et Sébastien Cibois.