Ligue 1 - En train de s'affirmer, le collectif du Stade Brestois doit désormais prouver à l'extérieur à Metz

Le Stade Brestois est-il capable de faire aussi bien à l'extérieur que ce qu'il a montré à Le Blé contre Lille et Saint-Etienne ? C'est toute la question posée à l'heure du déplacement des Ty Zefs à Metz, ce dimanche à 15 heures, pour la 12e journée de Ligue 1.

Les progrès sont flagrants au niveau de la discipline tactique

Les succès convaincants empochés à domicile contre Lille (3-2), qui était invaincu jusque là, et face à une formation de Saint-Etienne (4-1) en perdition en première période, ont confirmé la montée en régime des Brestois. "Ce serait intéressant de faire des résultats à l'extérieur" observe Olivier Dall'Oglio, "ça nous permettrait de garder une certaine régularité qu'on veut trouver" continue l'entraîneur brestois.

Un collectif meilleur...

Alors que le tiers du championnat approche déjà, une équipe est en train de se dégager et des joueurs s'affirment plus clairement. "Comme on dit, des joueurs ont marqué des points" confirme ODO, avec des choix désormais bien établis à de nombreux postes où les individualités se mettent au service d'un collectif mieux rôdé jour après jour. "Et ces individualités tirent le collectif vers le haut".

... grâce à des recrues performantes

Plusieurs recrues, notamment, se sont fondues dans le moule. C'est vrai pour Steve Mounié comme point de fixation en attaque. Vrai aussi pour Romain Faivre et sa facilité technique déconcertante au milieu. Vrai encore pour Franck Honorat. "On joue au foot et on prend du plaisir aux entraînements" disait l'ailier à France Bleu avant le match face aux Verts, avouant être comme un poisson dans l'eau parmi ce collectif. "C'est ce que je recherchais : un club familial, où il n'y a pas de prise de tête, où il n'y a pas d'ego, où il n'y a pas de joueur qui gagne 300.000€ comme dans certains clubs. Ici, tout le monde est là pour tout le monde".

Si on oublie cette base, on pourrait être en danger

Le latéral Ronaël Pierre-Gabriel, revenu de blessure, s'impose aussi alors que Paul Lasne est en train de s'installer à côté d'Haris Belkebla au milieu de terrain . "Effectivement, aujourd'hui, on a un peu plus de solidité" acquiesce l'entraîneur des Ty Zefs, "ce qu'on remarque surtout, c'est que les progrès sont flagrants au niveau de la discipline tactique : le déplacement du bloc, les retours défensifs et l'agressivité dans les duels" égrène-t-il. "Mais si on oublie cette base là, nous, Brest, on pourrait être en danger. Je le dis souvent aux joueurs".

L'irrégularité paraît estompée

L'irrégularité observée depuis le début de saison paraît estompée. Il faut désormais le confirmer à l'extérieur où Brest reste sur trois défaites de rang (Angers, Nantes et Rennes) et n'a plus gagné depuis mi-septembre à Dijon. Tout sauf une formalité chez une formation de Metz, quatrième meilleure défense du championnat, qui surfe sur une série en cours de huit matchs sans défaite.

