Ligue 1 : Brest, une équipe très joueuse à prendre au sérieux pour les Girondins de Bordeaux

Les Girondins accueillent le Stade Brestois ce dimanche (15h) au Matmut Atlantique. Une équipe considérée comme l'une des plus agréables à voir jouer en Ligue 1. Les matchs de Bretons sont en effet souvent très spectaculaires. Ils le doivent en grande partie à leur entraîneur Olivier Dall'Oglio. Auteur d'un excellent travail pendant des années à Dijon, il propose toujours autant de jeu avec sa nouvelle écurie.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les Finistériens ont la quatrième meilleur attaque de la Ligue 1 tout en étant la deuxième plus mauvaise défense du championnat. Il y a donc toujours beaucoup de buts dans les matchs du Stade Brestois. La mauvaise nouvelle pour les Girondins, c'est que cette équipe semblent avoir trouvé son rythme de croisière depuis trois matchs. Elle reste sur trois victoires en Ligue 1 dont une contre Lille et défensivement, ça va un peu mieux puisque les Brestois n'ont pris qu'un seul but lors de leurs deux derniers matchs. Après un début de saison compliqué, ils sont remontés à la 10e place.

Les Girondins, eux, doivent confirmer leur renouveau. Il s'agit pour les joueurs de Jean-Louis Gasset de bonifier leurs bons résultats depuis la trêve internationale. Cela ne servirait pas à grand-chose d'avoir gagné à Rennes puis de faire un match nul à Paris, s'il y avait défaite ce dimanche à domicile contre Brest.

L'entraîneur bordelais peut, en plus, compter sur un effectif au complet. Samuel Kalu, auteur de très bonnes prestations depuis deux mois, est de nouveau disponible. Il devrait être associé en attaque à Hatem Ben Arfa et Josh Maja. En cas de victoire face aux Bretons, les Bordelais pourraient enfin repasser dans la première partie de tableau de la Ligue 1.