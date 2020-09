Ligue 1 : c'est l'heure du premier test grandeur nature pour les Girondins de Gasset face à Lyon

C'est l'heure ! L'heure du premier test grandeur nature pour les Girondins de Bordeaux version Gasset. Après un match nul face à Nantes et une victoire à Angers, on change clairement de braquet là avec la réception ce vendredi à partir de 21h de l'Olympique Lyonnais. Un cador du championnat, demi-finaliste de la Ligue des champions il y a encore quelques semaines.

C'est un vrai test pour Jean-Louis Gasset. Un mois après son retour en Gironde, il va en savoir bien plus sur son équipe après cette rencontre. Les promesses des dernières semaines pourraient prendre un peu plus d'épaisseur en cas de résultat positif. Il faudra avant tout bien défendre pour les Bordelais. Ça tombe bien, ils sont les seuls en Ligue 1 à ne pas avoir pris de but depuis le début de la saison. Le coach des Marine et Blanc devrait renforcer son bloc équipe. L'attaquant Maja, en pleine forme, pourrait commencer sur le banc au profit de Hwang et De Préville en pointe avec Oudin et Kalu sur les côtés. Le mot d'ordre sera de tenir dans un premier temps et de saisir la moindre opportunité.

Jean-Louis Gasset pourra aussi compter sur un Toma Basic en grande forme. Un jeune croate aux grandes ambitions aussi. Ce vendredi, son entourage rappelle bien dans l'Equipe qu'il est sur le marché et que si une offre intéressante arrive pour le club et le joueur, il partira sans délais. L'Italie le surveille de très près et le club a déjà refusé une offre de 10 millions d'euros de l'Atalanta Bergame l'hiver dernier. Mais pour le moment, il est encore à Bordeaux et on peut sur Toma Basic pour être à 300% face à Lyon.