Ligue 1 : c'est la reprise pour les Girondins de Bordeaux ce mardi

Dans un contexte extra-sportif incertain, les joueurs des Girondins de Bordeaux reprennent le chemin du château du Haillan, ce mardi. Deux jours de tests anti-Covid et médicaux, avant de réellement reprendre l'entraînement jeudi.

Eh oui, c'est la reprise pour les Girondins. Les joueurs retrouvent le chemin du château du Haillan, ce mardi, un peu plus d'un mois après leur fin de saison sur la pelouse de Reims. Une journée de mardi qui sera consacrée à des tests PCR et sérologiques, Covid oblige. Mercredi, les joueurs passeront ensuite des plus classiques tests médicaux. Le premier entraînement aura lieu jeudi.

Sur la pelouse, il n'y aura pas Loris Benito, toujours engagé dans l'Euro, après avoir éliminé la France avec l'équipe de Suisse. Globalement, ils seront moins que la saison dernière, dans un vestiaire déserté par les départs d'Hatem Ben Arfa, de Youssouf Sabaly, de Nicolas De Préville, de Maxime Poundjé, de Jean-Michaël Séri et de Vukasin Jovanovic.

Le duo Jean-Louis Gasset - Ghislain Printant va retrouver - au moins pour l'instant - les pelouses du Haillan. © Maxppp - PHOTOPQR/OUEST FRANCE/MAXPPP

Jean-Louis Gasset, lui, dirigera bien les séances. Sous contrat jusqu'en 2022, il semble prêt à honorer son bail jusqu'au bout. Il restera en tout cas l'entraîneur au moins jusqu'à ce que le club soit vendu, à la mi-juillet. Ensuite, ce sera à Gérard Lopez de décider de garder ou non son entraîneur. Au-dessus de lui, il va déjà en tout cas nommer le Portugais Admar Lopes comme directeur technique.

L’actualité du club sera marqué dans les prochaines semaines par des épisodes extra-sportifs. Une audition est prévue devant la DNCG, le gendarme financier du football, ce mardi. Elle devrait solder le bilan financier du club, et, sûrement, reléguer le club en Ligue 2 à titre provisoire. Ensuite Gérard Lopez devra apporter des garanties pour que les Girondins soient réintégrés. Mais il faut aussi préparer une saison sur le terrain, en Ligue 1 ou en Ligue 2. Le club a donc présenté lundi son programme d'avant-saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La pré-saison des Girondins

Mardi 29 juin : reprise au Haillan

reprise au Haillan Samedi 10 juillet : Bergerac Périgord FC (N2) - Girondins de Bordeaux, match amical à Bergerac

Bergerac Périgord FC (N2) - Girondins de Bordeaux, match amical à Bergerac Vendredi 16 juillet : Champos Niortais (L2) - Girondins de Bordeaux, trophée Emiliano-Sala, à Orléans

Champos Niortais (L2) - Girondins de Bordeaux, trophée Emiliano-Sala, à Orléans Dimanche 18 juillet : Girondins de Bordeaux - FC Nantes (L1) ou SM Caen (L2), trophée Emiliano-Sala, à Orléans

Girondins de Bordeaux - FC Nantes (L1) ou SM Caen (L2), trophée Emiliano-Sala, à Orléans Samedi 24 juillet : Girondins de Bordeaux - FC Lorient (L1), match amical, lieu à déterminer

Girondins de Bordeaux - FC Lorient (L1), match amical, lieu à déterminer Samedi 24 - Samedi 31 juillet : stage à La Baule (Loire-Atlantique)