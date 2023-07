Ligue 1 : c’est la reprise pour les joueurs du Stade Rennais et notamment Enzo Le Fée

Alors que les grandes vacances débutent officiellement ce vendredi en France, c’était l’heure de la reprise pour les joueurs du Stade Rennais qui retrouvaient leur centre d’entraînement de la Piverdière, avant une nouvelle saison de Ligue 1 et de coupe d’Europe qui débutera le 13 août. C'est aussi le jour choisi par Enzo Le Fée pour signer avec les rouges et noirs.

ⓘ Publicité

Si Martin Terrier et Adrien Truffert, toujours en phase de récupération après leurs lourdes blessures de la saison dernière, sont revenus dès le lundi 3 juillet, plusieurs joueurs ne sont pas convoqués ce vendredi. C’est le cas des internationaux belges Arthur Théate et Jérémy Doku et norvégien Birger Meling, qui reprendront le 17 juillet. C’est le cas aussi des Bleuets Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo qui ont joué l'Euro-Espoirs et qui reviendront le 24 juillet. Ce sera encore plus tard pour Ibrahim Salah, qui dispute ce samedi la finale de la CAN U23 avec le Maroc.

Le Fée à Rennes, c'est fait

En revanche, Enzo Le Fée était à Rennes dès ce vendredi 7 juillet. Le maître à jouer de Lorient la saison dernière a décidé de rester en Bretagne et de s'engager pour cinq ans avec Rennes, où il portera le numéro 28. "J’ai un moment pensé à un départ pour l’étranger mais le critère premier était de rejoindre un club qui me voulait vraiment. Rennes,... pratique un football que j’aime. J’ai tout pour me régaler dans cet effectif. Je reste en Bretagne, je ne serai pas dépaysé, près de ma famille", a-t-il déclaré à son arrivée.

Ce vendredi est aussi le jour qu'a choisi le défenseur Jeanuël Belocian pour prolonger son contrat jusqu'en 2025.

Le programme de l’été

À partir de ce vendredi, les joueurs vont effectuer les traditionnels tests médicaux et physiques et participer aux premiers entraînements. Ils disputeront ensuite six matchs amicaux durant l’été. Le premier se jouera le mercredi 19 juillet à la Piverdière face à l’US Concarneau. Ils s'envoleront aussi vers l'Angleterre pour un stage de préparation à Saint George’s Park, du 1er au 5 août.

La reprise de la saison de Ligue 1 se fera au Roazhon Park le dimanche 13 août face à Metz.