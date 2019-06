Ligue 1 : c'est la reprise pour les Verts avant un mois de juillet chargé en amicaux

Saint-Étienne, France

6 matches de préparation pour être fin prêts d'ici à la reprise de la Ligue 1 et le déplacement à Dijon pour le weekend du 10 aout. C'est le programme estival des footballeurs stéphanois. Des matches amicaux qui commenceront de manière traditionnelle avec deux adversaires dont les Verts ont l'habitude début juillet. Le 9 à l'envol Stadium face à Andrézizux bouthéon et 4 jours plus tard à Espaly-Saint-Marcel contre le club de Ligue 2 de Clermont.

C'est ensuite que ce sera un peu plus original. 4 rencontres qui montrent que l'ASSE a décidé de changer son image et sa communication. Direction d'abord Washington pour affronter le 18 juillet Montpellier dans le cadre des EA Ligue 1 Games. 3 jours plus tard ce sera soit Marseille soit Bordeaux.

Les Verts auront encore l'occasion de parfaire leur anglais puisqu'ils enchaineront enfin deux matches outre manche, en commençant par Middlesbrough avant de finir par le mythique Saint James Park face à Newcastle.