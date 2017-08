Ligue 1 : C'est le grand jour pour l'Amiens SC qui défie le PSG

L'Amiens SC dispute aujourd'hui le tout premier match de son histoire en Ligue 1 de football. Les Picards se déplacent au Parc des Princes pour y affronter le Paris-Saint-Germain et peut être sa nouvelle recrue star Neymar.

C'est ce que l'on peut appeler un baptême du feu. Premier adversaire du Paris-Saint Germain cette saison, l'Amiens Sporting Club, promu en Ligue 1 de football pour la première fois de son histoire se retrouve sous les feux des projecteurs. Car Paris pourrait, pour ce premier match aligner sa recrue star, le brésilien Neymar, acheté au FC Barcelone pour 222 millions d'euros.

"Je veux jouer dès demain contre ... contre le club qui vient jouer demain au Parc des Princes contre nous !" pic.twitter.com/1O8OSIVv15 — Amiens SC (@AmiensSC) August 4, 2017

Pris au cœur de ce tourbillon médiatique et sportif, l'ASC va tenter de faire bonne figure sur la pelouse du Parc des Princes. "Même sans Neymar, le PSG est vingt ou trente fois supérieur à Amiens", prévient tout de même le président du club picard. Et Bernard Joannin de raconter ce coup de fil qu'il a reçu de son confrère président de Guingamp Bertrand Desplat. "Il m'a dit rappelé que l'EAG en avait pris 6 la saison dernière contre Paris mais cela n'avait pas empêché le club breton de se maintenir", tente de se rassurer Bernard Joannin.

L'arrivée de Neymar vu par Mathieu Bodmer, Christophe Pélissier et Bernard Joannin Copier

"On ne joue pas non plus notre saison sur ce match à Paris", tempère l'expérimenté Mathieu Bodmer. L'ancien milieu de terrain reconverti en défenseur depuis son arrivée en Picardie veut croire que cette première journée fera progresser la jeune équipe de l'ASC.

Mathieu Dubrulle et François Sauvestre seront au Parc des Princes pour vous faire vivre ce match contre le PSG © Radio France - Florian Dubois

France Bleu Picardie sera au Parc des Princes à Paris pour vous faire vivre ce match entre le PSG et l'ASC. Le coup d'envoi est à 17H15 mais France Bleu Picardie vous donne rendez-vous dès 16H45. Pendant le match, vous aurez aussi la possibilité de gagner vos places pour le match du 12 août à la Licorne contre Angers.