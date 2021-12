Ligue 1 : c'est Noël avant l'heure à la Meinau, le débrief du large succès du Racing face à Bordeaux (5-2)

LES DECLAS :

L'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : "Le gros point positif, c'est ce que l'équipe a pu dégager, les idées qu'elles a eues dans le domaine offensif. L'autre point positif, c'est la réaction après l'ouverture du score. On sent qu'il y a de la confiance dans cette équipe. Elle n'a pas paniqué après ce début de match qui n'allait pas dans le sens espéré. Il y a eu des buts variés, des bons mouvements. Par séquences, on a été permissif en défense, mais globalement c'est une bonne soirée. C'est trois points supplémentaires, cinq buts marqués et surtout de la joie et du plaisir partagés avec tout le monde qui était au stade."

Le capitaine Dimitri Liénard : "On laisse Bordeaux à 10 points, au mois de décembre, ça n'est quand même pas rien. Avec pas mal de buts à la Meinau et un public extraordinaire. Il faut en profiter car on voit cette saloperie de Covid qui revient en Europe. On voit en Allemagne il y a déjà des équipes qui jouent à huis clos. Ça fout vraiment les boules. C'est atroce pour nous les sportifs car on fait ce métier pour donner du plaisir du gens et à toute l'Alsace. Si on devait rejouer à huis clos, ça serait vraiment écœurant".

L'attaquant Kevin Gameiro : "On avait à cœur de remporter ce match après le nul à Monaco. Le groupe vit bien ensemble, on s'entend bien sur le terrain et en dehors. Il y a de la cohésion, pourvu que ça continue comme ça. C'est un grand plaisir de pouvoir jouer dans une équipe comme ça. Ça joue au foot, ça court les uns pour les autres. Il y a une bonne dynamique. Il y a encore quatre matches avant la trêve et il va falloir faire un gros travail encore pour aller chercher des points."

L'ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT RUDY CARLIER :

L'HOMME DU MATCH :

Impossible de sortir un joueur du lot, tant le collectif strasbourgeois a brillé ce mercredi. Tous les joueurs offensifs ont participé à la fête : 2 buts pour Ludovic Ajorque, 1 but et 1 passe décisive pour Kevin Gameiro, 1 but et 1 passe décisive pour Adrien Thomasson, 1 but et 1 passe décisive pour Dimitri Liénard, 1 passe décisive pour Frédéric Guilbert. Malgré l'ouverture du score bordelaise, le Racing n'a pas douté, a continué à produire du jeu et a été récompensé par un nouveau festival offensif.

LA STAT : 23.

Le Racing a déjà inscrit 23 buts à la Meinau cette saison (une moyenne incroyable de 2,56 buts par match), ce qui en fait la meilleure attaque du championnat à domicile. Le leader, le PSG, n'a scoré qu'à 19 reprises au Parc des Princes.

LE RESUME DU MATCH EN AUDIO

