Ligue 1 : c'est officiel, Ismaïla Sarr quitte le Stade Rennais pour l'Angleterre

La rumeur de son départ pour le championnat anglais courrait depuis plusieurs semaines. L'ailier Ismaïla Sarr va quitter le Stade Rennais. Pressenti à Arsenal puis à WestHam il va finalement rejoindre le club de Watford dans la banlieue de Londres.

Le club l'annonce cette après-midi sur son compte Twitter. Le joueur portera le numéro 23 avec les "Hornets"

L'officialisation du transfert a finalement eu lieu à quelques heures seulement de la clôture du mercato en Angleterre. Comme c'est souvent le cas lors de cette journée folle, les Anglais de Watford ont finalement cédé aux exigences du Stade Rennais qui réalise une belle opération et l'une des plus grosse vente de son histoire. Acheté en 2017 pour un montant d'environ 15 millions d'euros, le Sénégalais va donc traverser la Manche contre une indemnité de plus de 30 millions d'euros. En deux saisons avec Rennes il aura participer à 110 rencontres et inscrit 23 buts toutes compétitions confondues.

Après Hatem Ben Arfa, Mexer et Benjamin André, les Rouges et Noirs perdent donc un nouveau titulaire de la fin de saison dernière.