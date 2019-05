Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux envoient Caen en enfer (0-1)

Bordeaux, France

La série historique de six revers de rang a pris fin pour Bordeaux. Les Girondins se sont logiquement imposés (0-1) sur la pelouse d'une équipe caennaise complètement inoffensive et condamnée à la relégation.

Bordeaux sans forcer

Bordeaux a eu le mérite de ne pas laisser filer un match qui n'avait aucun intérêt pour lui. Face à des Normands asphyxiés par l'enjeu, les Girondins ont cherché à jouer propre et ont été récompensés sur leur première occasion. Un centre de Palencia repris de la tête par Sankharé (0-1, 20ème) plonge le stade d'Ornano dans l'angoisse. Les Normands sont inoffensifs et la bonne nouvelle arrive de Dijon où Toulouse ouvre le score (0-1, 34ème). Malgré la sortie sur blessure de Pablo, Bordeaux atteint la mi-temps sans aucune frayeur. En seconde période, rien à signaler sauf qu'en Bourgogne, le DFCO inscrit deux buts en six minutes pour plonger les Normands dans la zone rouge. Puis en Ligue 2.

Comment peut on être autant peu investi lorsque l'on joue son maintien ? #SMCFCGB — Thomas le caennais (@UnMalherbiste) May 24, 2019

Une saison à oublier

Un changement de propriétaire, trois changements d’entraîneurs. La saison girondine a été beaucoup trop animée dans la coulisse pour être sereine sur le terrain. Le passage sous pavillon américain début novembre a pesé, gelant les initiatives lors du mercato de l’été dernier puis à nouveau cet hiver. Sportivement, l’équipe girondine a payé la débauche d’énergie consentie pour franchir les tours préliminaires à la Ligue Europa et pour disputer la phase de poule. 12 matches de plus. Sans doute 12 matches de trop pour un effectif trop limité en qualité et en expérience. Sous Poyet puis Ricardo et enfin Paulo Sousa, les Bordelais ont dû à chaque fois s’adapter à un nouveau discours, à une nouvelle méthode et à un jeu de chaises musicales au gré des préférences du trio d’entraîneur. Les Girondins ont cru pouvoir sauver leur saison en allant chercher une coupe de la Ligue lâchée par l’ogre PSG. Mais la défaite à Strasbourg en demi-finale fin janvier a cassé le dernier ressort. Paulo Sousa est arrivé, a redonné un court élan symbolisé par la victoire contre le rival marseillais. Son équipe a ensuite relâché son effort, pressée d’en finir avec une saison interminable, la pire vécue par le club sur le plan comptable depuis l’intronisation de la victoire à 3 points il y un quart de siècle.

Les résultats de la 38ème et dernière journée

Le classement de la Ligue 1