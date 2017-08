Ligue 1 : à Caen, le FC Metz doit débloquer son compteur

Le FC Metz se déplace sur la pelouse de Caen, samedi, pour la 4e journée de Ligue 1, avec la volonté de marquer des points, et enfin lancer sa saison.

Trois matchs, trois défaites, aucun point : le FC Metz ne pouvait plus mal démarrer sa saison. Le Club à la Croix de Lorraine a l'occasion, et même l'obligation, de rectifier le tir, ce samedi 26 août, sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1.

Le contexte

Metz : gagner pour décoller. Si les défaites à Bordeaux (2-0, 2ej) et face à Monaco (0-1, 3ej) n'ont rien d'illogique au regard du calibre et des ambitions des équipes, elles s'ajoutent au revers inaugural concédé par le FC Metz contre Guingamp, à St Symphorien (1-3). Les Grenats échappent à la lanterne rouge du classement à la seule différence de buts avec l'Amiens SC. Les deux équipes sont d'ailleurs les seuls à ne pas avoir remporté le moindre point. Encourageants, voire séduisants dans le jeu à plusieurs reprises, les Messins ne parviennent pas encore à maintenir dans la durée leur niveau de jeu et pêchent encore dans la finition.

Caen : la confiance retrouvée. Le Stade Malherbe de Caen avait lui aussi bien mal démarré son championnat, avec deux défaites (1-0) à Montpellier et contre St Etienne. Mais les hommes de Patrice Garande ont créé la surprise en allant battre le Lille de Marcelo Bielsa dimanche dernier (2-0). Les Normands ont repris confiance et entendent faire le plein avec deux matchs consécutifs au Stade d'Ornano (Metz puis Dijon).

Les effectifs

Philippe Hinschberger retrouve du sang neuf, avec les retours de Milan Bisevac en défense centrale, qui devrait retrouver son poste aux côtés de Fallou Diagne, et d'Opa Nguette, attendu sur le côté gauche de l'attaque messine. Brian Fernandez, la recrue argentine du mercato fait déjà partie du groupe et pourrait connaitre ses premières minutes de jeu. En revanche, Yann Jouffre reste à la maison, forfait pour cause de lésion musculaire.

Le groupe messin : Thomas Didillon (g), Eiji Kawashima (g) - Jonathan Rivierez, Ivan Balliu, Milan Bisevac (cap), Fallou Diagne, Moussa Niakhaté, Benoît Assou-Ekotto - Geronimo Poblete, Miguel Cafu, Ablie Jallow, Opa Nguette, Florent Mollet, Renaud Cohade - Ibrahima Niane, Nolan Roux, Brian Fernandez.

A Caen, Patrice Garande va devoir composer avec les absences de deux titulaires habituels : Vincent Bessat et Hervé Bazile, tout deux blessés à la cuisse, et sortis en cours de partie à Lille, ne sont pas suffisamment remis pour postuler dans le groupe de départ. Jordan Leborgne et Jordan Nkololo les remplacent. Au milieu de terrain, on retrouvera un duo d'anciens joueurs de l'AS Nancy Lorraine, avec la recrue estivale Youssef Aït-Bennasser, associée à Julien Féret.

Le groupe caennais : Rémy Vercoutre (g), Brice Samba (g) - Frédéric Guilbert, Romain Genevois, Alexander Djiku, Damien Da Silva, Emmanuel Imorou, Adama Mbengue - Youssef Aït Bennasser, Durel Avounou, Jonathan Delaplace, Jordan Leborgne, Stef Peeters, Julien Féret (cap) - Ivan Santini, Ronny Rodelin, Christian Kouakou, Jordan Nkololo.

La décla

Tout le monde sait que le championnat ne fait que démarrer. Il ne faut pas paniquer et avoir un cœur de lion, c'est notre boulot de ne pas baisser les bras. Ce n'est pas encore fini, ça vient juste de commencer... Fallou Diagne, défenseur du FC Metz, sur le mauvais départ de son équipe.

La stat

9 : Dans ce contexte défavorable, on se raccroche à ce qu'on peut. Cela fait 9 saisons que le FC Metz ne s'est plus incliné lors de la 4e journée du championnat. L'an passé, les Grenats étaient allé battre Nantes (3-0). La dernière défaite à ce stade d'une saison remonte à 2008-09, à Boulogne-sur-Mer (2-1). A Caen la passe de 10 ?

Stade Malherbe de Caen / FC Metz, coup d'envoi de la rencontre à 20h, à suivre en direct et en intégralité dés 19h30 sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr