Ligue 1 - Cascade d'absents au PSG pour la réception de Dijon

Il sera bientôt plus rapide de savoir qui n'est pas absent au Paris Saint-Germain pour disputer les rencontres. Entre les blessures, les suspensions et les incertitudes, Thomas Tuchel n'aborde pas le match face à Dijon samedi à 21h de la meilleure des manières pour composer son onze de départ. On fait le point sur ceux qui ne joueront pas cette 8e journée de championnat au Parc des Princes.

La liste des joueurs forfaits est assez longue : Marco Verrati, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Thilo Kehrer et Idrissa Gueye. Ce dernier s'est blessé mardi face à Manchester United aux ischios. Autres absences : Angel Di Maria et Layvin Kurzawa pour cause de suspension.

Incertitude pour Kaylor Navas

Thomas Tuchel a également fait part de quelques incertitudes sur le gardien Kaylor Navas, Alessandro Florenzi ainsi que Jésé pour le match de samedi. "Ce ne sont pas des blessures mais des doutes" a expliqué l'entraîneur parisien ce vendredi. Concernant Alessandro Florenzi, il n'a pas pu s'entraîner à la veille du match suite à un problème dentaire et une intervention du dentiste.

Mbappé sur le banc ?

En plus des nombreux absents, Thomas Tuchel doit aussi composer avec des joueurs qui ont déjà beaucoup joué depuis le début de saison en comptant les matchs avec les sélections nationales. "Pour Dijon, en ce qui concerne Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe nous devons réfléchir à les laisser sur le banc. Avec les voyages et les matchs, ils ont déjà trop joué" a souligné l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

