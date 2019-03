SM Caen - Casimir Ninga : "Je ne savais pas que j'avais déjà deux jaunes"

Casimir Ninga sera l'invité de la Causerie de la mi-temps lors du match Stade Rennais - SM Caen ce dimanche vers 17h45. L'attaquant du SM Caen revient sur son but face au PSG, le plaisir de revoir Rolland Courbis à ses côtés et son envie de toujours faire plus en terme de buts et de passes décisives

Casimir Ninga, courant après son but face au PSG

Caen, France

En marquant face au PSG (1-2), Casimir Ninga a été un peu trop démonstratif en retirant son maillot. Averti, il sera suspendu pour le match face à Saint-Etienne.

"Je savais qu'en enlevant mon maillot j'aurais un carton jaune mais je ne savais pas que j'en avais déjà pris deux auparavant. Si j'avais été au courant, je ne l'aurais pas fait.

Je ne suis pas le premier à enlever mon maillot. D'autres joueurs avaient célébré ce genre de but. Cela fait longtemps que dans ma tête j'avais envie de marquer contre le PSG. Je n'avais pas pu le faire, même avec Montpellier. Du coup la joie était là et j'ai enlevé mon maillot."

Autre geste fort, c'est dans les bras de Rolland Courbis que l'attaquant tchadien a fini sa célébration. Casimir Ninga est content de retrouver au SM Caen celui qui lui a donné sa chance en 2015 avec Montpellier.

"C'est lui qui m'a lancé. Tout le temps, il est là et me donne des conseils. Même quand il n'était pas là, j'ai traversé des moments difficiles et il m'appelait pour me dire qu'il ne fallait pas baisser les bras, qu'il fallait continuer à travailler.

C'est quelqu'un que je ne peux pas oublier et Dieu merci il est venu sur Caen. C'est lui qui m'a fait découvrir la Ligue 1, qui m'a donné la confiance. C'est lui qui m'a ouvert la porte du championnat. Je ne m'attendais pas à sa venue. Je ne sais pas s'il voulait me garder une surprise ou pas mais quand je l'ai vu j'étais content. J'étais qu'il soit parmi le staff pour qu'on retrouve le classement le plus haut pour garder notre équipe en Ligue 1. "

Près de 29 mois après sa grave blessure au genou, Casimir Ninga retrouve cette saison sous les couleurs du SM Caen des statistiques proches de celles qu'il possédait à son arrivée en Europe en 2015 (Sept buts et quatre passes décisives avec Montpellier).

Avec quatre buts et trois passes décisives en championnat, l'attaquant tchadien est impliqué dans quasiment un tiers des buts du club normand.

"Je préfère faire encore plus que ça, relativise Casimir Ninga. Il nous reste onze matchs. Je crois que je vais faire plus de buts et de passes décisives. Il faut que je dépasse ce que j'ai fait avant.

Je suis en train de revenir petit à petit parce que là, franchement, parfois je sens la douleur là où on m'a opéré. Mais je continue de travailler pour retrouver le niveau que j'avais avant. Si je retrouve ce niveau cela fera du bien à l'équipe."

Rien ne l'a fait douter cette saison même s'il aimerait bien marquer ce dimanche face à Rennes, histoire de faire définitivement oublier son occasion manquée au match aller (1-2) qui lui avait valu tellement de critiques.

"Cela arrive à tous les attaquants. Je ne suis pas le premier à qui cela arrive. Dans ma tête, il y a Prince (Oniangué) qui tacle le ballon. Je ne m'y attendais pas et cela tape mon tibia et cela sort. Je suis passé à autre chose mais si je trouve des occasions je ne pourrais pas encore louper."