Casimir Ninga était l'invité de la Causerie de la mi-temps ce samedi sur notre antenne lors du match AS St Etienne - SM Caen. L'attaquant tchadien s'est longuement exprimé sur son début de saison, ses attentes et ses retrouvailles avec Montpellier ce mercredi à d'Ornano

Caen, France

Casimir Ninga avait marqué les supporters caennais en inscrivant deux buts avec Montpellier il y a deux saisons contre le SM Caen (2-3). Trois jours après, l'attaquant tchadien se blessait au genou. Depuis, Casimir Ninga peine à retrouver ses statistiques de buteur. C'est pour les retrouver et retrouver du temps de jeu qu'il a signé cet été à Caen pour quatre saisons.

"Comme l'année dernière je n'ai pas assez eu de temps de jeu par rapport à ma blessure, nous sommes déjà à la cinquième journée et physiquement je ne suis pas encore au top. Quand je vais retrouver ma performance comme l'année à Montpellier (2016-2017), je ferais mieux que cela. "

Ses débordements contre Lyon ("Les accélérations, je les ai. c'est un truc naturel") ont séduit les travées de d'Ornano. Il lui reste à trouver de l'efficacité et faire les bons choix dans les trente derniers mètres adverses.

"Je crois que ça va venir. Je ne me mets pas la pression. Je sais que je vais marquer tôt ou tard. Si je marque, cela me fera du bien, la pression partira toute seule."

Casimir Ninga se définit d'ailleurs comme quelqu'un d'exigent envers lui-même. "Trop même. quand je ne fais pas de bons matchs je ne suis pas bien. Quand je rate quelque chose, quand je rentre à la maison, je n'arrive pas à dormir. je suis trop exigent envers moi-même."

Lors de la 7e journée, Casimir Ninga retrouvera Montpellier, le club qui l'a fait débuter en Ligue 1 et fait découvrir au grand-public.

"Nous on est là, on les attend (rire). C'est quand même le club qui m'a fait découvrir au monde. Je suis de bon cœur avec eux mais après sur le terrain on ne se connaît pas."