Ligue 1 : ce qu'il faut à l'Amiens SC pour se maintenir

Amiens, France

Attention cet article ne contient pas de recette miracle ! A l'entame de la deuxième partie de saison, plusieurs des polémistes de la Tribune des Sports de France Bleu Picardie se penchent sur ce qu'ils estiment être les bons ingrédients pour le maintien d'Amiens en Ligue 1.

Toujours hors de la zone rouge

Avant d'affronter Angers, ce mardi soir (19 heures) à la Licorne, dans un match initialement prévu le 15 décembre, l'ASC pointe à la dix-septième place du classement. Pour réussir le second semestre de cet exercice 2018-2019 et disputer une troisième saison de suite au plus haut niveau du football français, Amiens doit "bien recruter", "être régulier", "demeurer guerrier" ou encore "être plus solide défensivement", mettent en avant les polémistes.

Priorité mercato

Les trois polémistes interrogés s'accordent d'abord à dire que l'opération maintien passera par "un bon mercato". "Il faut recruter au moins deux ou trois joueurs supplémentaires", selon Jean Louis Croci, journaliste à France 3. "Il faut un ou deux attaquants", précise notre confrère du JDA, Antoine Caux qui ajoute "qu'il y a urgence dans ce secteur car Moussa Konaté ne reviendra pas avant fin janvier".

Romain Pechon, du site le11amienois.fr met lui d'abord en avant la nécessité de "retrouver une défense solide et un capitaine, Prince Gouano leader". Amiens, quatrième meilleure défense de Ligue 1 la saison dernière a déjà encaissé 31 buts.