Ligue 1 : Paris seul en tête, bonne opération de Lorient, ce qu'il faut retenir de la 8e journée

Avec son but, inscrit en une-deux avec Neymar, Messi offre la victoire au PSG face à Lyon, 1-0.

Après huit journées de championnat, le Paris-Saint-Germain est seul en tête du classement avec deux points d'avance sur Marseille. Lorient complète le podium.

Lyon - Paris-St-Germain (0-1)

En clôture de cette 8e journée de championnat, le PSG s'est imposé sur le terrain de l'Olympique lyonnais, 1-0 grâce à un but inscrit dès la 5e minute par Messi en une-deux avec Neymar. Dominateurs en première période, les joueurs de la capitale ont ensuite été bousculés, sans que cela ne change rien au score. Après cette victoire, les Parisiens ont deux longueurs d'avance sur leurs dauphins au classement, l'Olympique de Marseille.

Marseille - Rennes (1-1)

Visiblement émoussés par leurs matches de ligue Europa, disputés en début de semaine, c'est sur un score nul que Rennes et Marseille se sont quittés, 1-1. Il n'y a qu'un seul buteur : le Marseillais Guendouzi, d'abord contre son camp, puis dans les cages bretonnes. Toujours invaincus en championnat, les Phocéens perdent en revanche du terrain sur le PSG sur qui ils ont désormais deux points de retard.

Nantes - Lens (0-0)

Pas de but entre Nantes et Lens ce dimanche après-midi, pour ce match globalement dominé par les Nordistes. Les plus grosses occasions ont toutefois été nantaises. Ce match nul ne permet pas à Lens de remonter sur le podium.

Brest - Ajaccio (0-1)

C'était le match des mal classés. Il offre à Ajaccio son premier succès de la saison, une victoire "assez moche" selon les mots de l'entraîneur corse, Olivier Pantaloni, qui se félicite tout de même d'encaisser trois points. L'AC Ajaccio reste lanterne rouge mais est désormais à trois points du premier non-relégable, Auxerre.

Clermont - Troyes (1-3)

En Auvergne, les Troyens se sont redonné de l'air. Après deux défaites d'affilée, ils se sont imposés face à Clermont 3-1 grâce, notamment, à un doublé de Baldé. L'Estac est désormais 10e du classement, juste devant leur adversaire du jour.

Nice - Angers (0-1)

Face à Angers, l'OGC Nice essuie une nouvelle défaite. Avec huit points et une 13e place au classement, le club est loin de ses objectifs initiaux. A l'issue de la rencontre, le capitaine azuréen, Dante, a appelé ses co-équipiers à faire leur auto-critique, sans rejeter la faute ni sur l'arbitre ni sur leur entraîneur : "Il faut revenir aux bases, a-t-il expliqué. Il faut travailler très dur, écouter les autres, se remettre en question avec courage".

Auxerre - Lorient (1-3)

Pour le match d'ouverture de cette 8e journée de Ligue 1, le FC Lorient l'a logiquement emporté, 3-1, face à L'AJ Auxerre. Les Merlus confirment une série de quatre victoires et les Auxerrois, en miroir, une série de quatre défaites d'affilée. Les Bretons, efficaces, incisifs, en confiance, menaient 3 à 0 peu après la reprise de la 2e mi-temps, face à des Auxerrois dispersés et inefficaces. Si Gauthier Hein a réduit la marque pour l'AJA en début de seconde période, la tentative manquée de Lassine Sinayoko de marquer une deuxième but, malgré une bonne position dans le temps additionnel, confirme l'inefficacité offensive des Icaunais, nettement dominés tout au long de ce match.

Montpellier - Strasbourg (2-1)

Le MHSC a joué avec les nerfs de ses supporters samedi soir. Malgré un premier but à la 17e minute, les Héraultais se sont fait rattrapés à la 86e, un but partout. Ce n'est qu'à la 90e, que la Mosson a (enfin) exulté avec un penalty gagnant du héros-maison Téji Savanier, déjà passeur décisif sur corner pour l'ouverture du score. Les Strasbourgeois, à la dérive, encaissent le troisième revers de la saison et atterrissent à la 17e place, dans la zone rouge puisque quatre équipes descendront à l'échelon inférieur à l'issue de la saison.

Lille - Toulouse (2-1)

Devant son public, Lille a retrouvé le chemin de la victoire face à Toulouse. À défaut d'être flamboyants, les Dogues ont globalement dominé le promu en montrant de belles choses, mais ils ont encore été punis sur une de leurs rares erreurs défensives et n'ont jamais réussi à se mettre à l'abri face à des Toulousains coriaces qui leur ont posé des problèmes jusqu'au bout.

Reims - Monaco (0-3)

Monaco s'est imposé à Reims, trois buts à zéro, et poursuit sa remontée. Les Monégasques ont bien réagi, trois jours après une défaite inattendue face à Ferencvaros en Ligue Europa. Les Rémois, courageux, n'ont pas démérité, mais n'ont pas non plus su profiter du manque d'efficacité des joueurs du Rocher. Rapidement réduits à dix, les Champenois se rapprochent dangereusement de la zone de relégation (16e avec 6 unités au compteur). À noter, la très belle performance du gardien de Monaco, Yehvann Diouf, titularisé pour la première fois de sa carrière en L1 à la place de l'international autrichien Patrick Pentz.

Tous les résultats de la 8e journée de Ligue 1

Le classement, après la 8e journée de Ligue 1