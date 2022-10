Ligue 1 : le PSG en tête devant Marseille, Lorient poursuit sa route à la 3e place

Après neuf journées de championnat, le Paris-Saint-Germain est toujours en tête du classement avec 2 points d'avance sur Marseille. Surprise du début de saison, Lorient (3e) continue à suivre le rythme du Paris SG et de l'OM en signant contre Lille (2-1) une cinquième victoire d'affilée. Monaco revient dans les places européennes en corrigeant Nantes (4-1).

Angers - Marseille (0 - 3)

Vendredi soir, Marseille a pris provisoirement la tête du championnat en assommant 3-0, sans trop forcer, des Angevins encore fragiles lors du match d'ouverture de la 9e journée, vendredi soir au stade Raymond Kopa. Malmené pendant la première demi-heure, l'OM a finalement profité des failles défensives du SCO, désormais pire défense du championnat (21 buts encaissés en 9 matches) pour s'imposer grâce à Jonathan Clauss (35e), Luis Suarez (50e) et Gerson (59e).

Paris SG - Nice (2-1)

Le Paris Saint-Germain a repris la tête de la Ligue 1 en battant Nice (2-1) samedi, doublant Marseille (2e), qui s'était imposé la veille à Angers (3-0). Un magnifique coup franc direct de Lionel Messi (29e), son premier avec le PSG, a donné l'avantage à Paris avant que Gaëtan Laborde n'égalise (47e) peu après la reprise. Kylian Mbappé a redonné l'avantage au PSG (83e) en sortant du banc à l'heure de jeu. L'équipe de Christophe Galtier reste invaincue, avec huit victoires et un nul en L1, avant d'aller à Lisbonne affronter le Benfica, mercredi pour la 3e journée de Ligue des champions.

Strasbourg - Rennes (1-3)

Le Stade Rennais s'est imposé samedi à Strasbourg 3 à 1. Il poursuit sa remontée dans le classement de la Ligue 1 tandis que les Alsaciens s'enfoncent un peu plus. Ils sont plus que jamais relégables (18e) avec seulement cinq points au compteur. Toujours privé de plusieurs cadres blessés (Adrien Thomasson, Ludovic Ajorque), Strasbourg a été courageux mais n'a pas pu que réduire le score sur un penalty d'Habib Diallo.

Le match a basculé avec l'exclusion sévère du défenseur strasbourgeois Gerzino Nyamsi, qui a mis une semelle involontaire sur la cuisse de Benjamin Bourigeaud en dégageant un ballon juste à l'extérieur de la surface (28e). Les Alsaciens ont joué pendant plus d'une heure à dix contre onze. Une supériorité numérique qui a permis à Rennes d'engranger sa quatrième victoire de la saison.

Lorient - Lille (2-1)

Cette septième victoire lorientaise cette saison leur permet d'assurer leur troisième place au classement (22 points), à un point de Marseille et trois de Paris. Pour Lille en revanche, c'est déjà la quatrième défaite cette saison et les Lillois stagnent en milieu de tableau. Ces sont les Lorientais qui ont ouvert le score dès la dixième minute sur un but de Diakite contre-son-camp. À l'heure de jeu, Ouattara a été exclu pour un second carton jaune et Lille a beaucoup poussé pour égaliser et a été récompensé par le but de David à dix minutes de la fin. Mais même en infériorité numérique, Lorient a continué à jouer son jeu et Le Bris a marqué le but de la victoire dans les dernières minutes.

AC Ajaccio - Clermont (1-3)

En milieu de tableau, Clermont (9e), vainqueur à l'AC Ajaccio (3-1), laisse les Corses à la dernière place.

Troyes - Reims (2-2)

Reims a vu Troyes égaliser (2-2) à l'avant-dernière minute dans le derby champenois. Jackson Porozo sauve un point (89e) pour l'Estac (11e). Reims (17e) reste dans la zone des quatre relégables.

Auxerre - Brest (1-1)

Dans la lutte pour le maintien, la journée ne profite décidément à personne. Brest (18e) s'est laissé remonter par Auxerre (1-1) en infériorité numérique, malgré le premier but sous ses nouvelles couleurs de l'Algérien Islam Slimani. Mbaye Niang sur penalty (85e s.p.) a sauvé un point pour l'AJA (14e).

Toulouse - Montpellier (4-2)

Belle opération des Toulousains qui se sont imposés 4-2 sur leur pelouse dans un match animé contre Montpellier ce dimanche. Une troisième victoire pour Toulouse qui se relance après sa défaite il y a deux semaines contre Lille alors que Montpellier perd pour la cinquième fois cette saison. Cozza avait pourtant ouvert le score pour les Montpelliérains dès la septième minute mais Toulouse a pris l'avantage grâce à trois buts signés Spierings, Aboukhlal et Chaibi. Après la pause, Dejaegere a marqué le quatrième but toulousain avant que Desler ne rentre au vestiaire plus tôt à cause d'un carton rouge. En infériorité numérique, Toulouse a tenu le score, n'encaissant qu'un but par Wahi.

Monaco - Nantes (4-1)

L'AS Monaco s'est très nettement imposée 4 buts à 1 contre Nantes avec un triplé de son attaquant Wissam Ben Yedder, dimanche au stade Louis-II. Le Suisse Breel Embolo a ouvert le score pour l'ASM dès la 2e minute, puis Ben Yedder a réussi le coup du chapeau (6e, 28e et 62e sur pénalty). Le Brésilien de Monaco Caio Henrique a permis à Nantes de sauver l'honneur en marquant contre son camp à la 79e minute.

Lens - Lyon (1-0)

Dans un stade Bollaert-Delelis en ébullition, le RC Lens est logiquement venu à bout (1-0) d'une décevante équipe de Lyon, qui a concédé sa quatrième défaite consécutive dimanche soir. Les Lensois ont dominé cette rencontre de bout en bout, mais ont dû attendre un penalty transformé par Florian Sotoca dans les dernières minutes.

Tous les résultats de la 9e journée de Ligue 1

Le classement, après la 9e journée de Ligue 1