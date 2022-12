Ligue 1 : ce qu'il faut savoir avant la reprise du championnat, après la (très) longue pause du Mondial

Après une longue pause de 44 jours à cause du Mondial, la Ligue 1 de football reprend du service ce mercredi pour la 16e journée. Alors que certains joueurs ne sont toujours pas revenus dans leurs clubs respectifs, le championnat repart de plus belle. Le PSG domine toujours le classement avec cinq points d'avance sur Lens et dix points sur Rennes. Angers est lanterne rouge avec seulement huit points en quinze journées et va devoir se ressaisir rapidement.

Paris avec Mbappé et Neymar mais sans Messi

Le leader Paris débute la deuxième partie de sa saison mercredi contre Strasbourg (21h) avec deux de ses vedettes, Kylian Mbappé et Neymar, "disponibles" selon Christophe Galtier, mais sans la troisième, Lionel Messi. Le champion du monde sera de retour "le 2 ou 3 janvier".

En tête avant la 16e journée de L1 avec cinq points d'avance sur son dauphin, Lens, et dix sur Rennes, troisième, Paris a connu une première partie de saison idéale, au cours de laquelle le club est resté invaincu et n'a concédé que deux matches nuls. Si Mbappé, qui souhaite sans doute évacuer la déception du Mondial, pourrait être titulaire, Neymar devrait commencer sur le banc. Le meneur du Brésil avait souffert d'une entorse à une cheville lors de la phase de groupes du Mondial. Le PSG ne compte pas prendre de haut Strasbourg, avant-dernier avec onze points. Christophe Galtier s'attend à un match "difficile, parce que c'est une équipe qui va jouer sa survie dans la deuxième partie de la saison".

Premier match pour Lyon depuis son changement de propriétaire

Pour son premier match de Ligue 1 après la prise de contrôle du multimillionnaire américain John Textor, l'OL jouera à Brest avec l'envie de créer, enfin, une dynamique positive. Les six semaines de pause ont sans doute été bénéfiques aux Lyonnais, sur les plans physique mais aussi tactique, alors que leur nouvel entraîneur, Laurent Blanc, n'est arrivé qu'au mois d'octobre.

Les matches amicaux disputés par l'OL dans la foulée de ses deux stages en Espagne puis à Dubaï, conclus par une défaite contre le promu italien Monza (2-1), n'ont toutefois pas rassuré. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a d'ailleurs exprimé son souhait d'"améliorer l'équipe" durant le marché hivernal des transferts. "C'est fondamental pour le club, pour récupérer une meilleure place que celle occupée actuellement", a plaidé Laurent Blanc.

Angers à la dérive

Angers n'est pas en grande forme et ses deux stars Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi ne sont toujours pas de retour. Les deux marocains, impressionnants durant le Mondial au Qatar, ont certainement du mal à vivre le choc entre les paillettes d'une demi-finale de Coupe du monde et le désert aux affres des profondeurs du classement de Ligue 1 au coeur de l'hiver.

Plongé dans le marasme entre les défaites qui s'enchaînent, des finances en sursis et un procès pour agressions sexuelles contre le président Saïd Chabane annoncé pour juin, Angers aurait bien besoin de voir revenir ses champions. Boufal a déjà supprimé toute mention d'Angers sur ses réseaux sociaux et Chabane semble occupé à faire monter les enchères pour Ounahi. "Mon Dieu, d'où sort ce garçon !", s'est exclamé le sélectionneur espagnol Luis Enrique, impressionné, après l'élimination de la Roja en huitième de finale. Des enchères viennent de "partout" déclarait le patron du SCO il y a dix jours.

Selon plusieurs médias, le montant du transfert du joueur sous contrat jusqu'en 2026 pourrait dépasser les 30 millions d'euros. Naples, Leicester, Séville ou encore Marseille seraient intéressés. En attendant Angers doit tenter de se sortir de la zone rouge et affronte l'AC Ajaccio lors de cette 16e journée.

L'OM retrouve ses internationaux, Mandanda de retour à Rennes

Après leur virée au Qatar, les deux internationaux Matteo Guendouzi et Jordan Veretout sont rentrés et ont participé à l'entraînement de l'OM ce lundi après-midi. Pour la reprise, Marseille reçoit Toulouse, match qui se jouera à guichets fermés.

Le gardien international Steve Mandanda est lui aussi rentré aux bercails. Rennes pourra compter sur lui pour la reprise face à Reims, jeudi, alors que son retour était programmé pour fin décembre. Steve Mandanda était d'ailleurs présent à l'entraînement dès mercredi dernier. "J'étais heureux", a confié son entraîneur Bruno Genesio en conférence de presse.

Nice sans Ramsey, Montpellier sans Khazri

Le milieu Aaron Ramsey, éliminé au premier tour de la Coupe du monde avec le Pays de Galles, n'est toujours pas revenu à Nice, a indiqué son entraîneur Lucien Favre, mardi en conférence de presse, alors que les Aiglons doivent affronter Lens, le dauphin du championnat, ce jeudi. Selon Favre, qui n'a jamais discuté directement avec son joueur depuis la fin du Mondial, le tournoi lors duquel le Pays-de-Galles n'a pas passé la phase de poules "a été dur à digérer pour lui". Ramsey n'a plus joué en compétition depuis le 29 novembre dernier, et la défaite 3-0 contre l'Angleterre lors de la 3e et dernière journée du groupe B de la Coupe du monde.

A Montpellier, c'est l'attaquant international tunisien Wahbi Khazri qui, blessé à une cheville lors du Mondial, sera le principal absent de l'équipe jeudi à Lorient pour la reprise, qui se jouera à guichets fermés au stade du Moustoir. "Sa convalescence suit son cours, avance bien. J'espère le retrouver à l'entraînement après le match de Marseille (le 2 janvier, NDLR)", a déclaré le nouvel entraîneur Romain Pitau. Khazri (31 ans, 74 sélections) a été victime d'une grosse entorse à une cheville le 30 novembre dernier en inscrivant le but victorieux de la Tunisie contre la France (1-0) lors du troisième et dernier match de poule au Mondial au Qatar.

Brest dans le flou

Comme Lyon, Brest a limogé son entraîneur début octobre. Mais deux mois et demi après, le club n'a toujours pas trouvé l'oiseau rare pour prendre la suite. Pour assurer l'intérim, ils ont nommé trois figures brestoises : Julien Lachuer, Bruno Grougi et Yvan Bourgis. Mais aucun des trois n'a le brevet d'entraîneur professionnel de football et le club n'a pas les moyens de payer l'amende si l'intérim se prolonge. Pourtant, malgré la longue pause du Mondial et le programme corsé qui attend les Brestois dès la reprise du championnat (Lyon, Monaco puis Lille), ils sont toujours là. Dès l'annonce du limogeage de Michel Der Zakarian le 11 octobre, les dirigeants brestois avaient annoncé qu'ils prendraient leur temps pour choisir le successeur.

Ajaccio, Strasbourg et leurs nombreux absents

Les Corses, qui comptent de nombreux blessés et absents, espèrent tout de même continuer sur leur dynamique d'avant la Coupe du Monde (huit points récoltés lors des six derniers matchs) et sortir de la zone de relégation. Si le première match de reprise semble à leur porté, puisque l'ACA, 18e avec 12 pts, reçoit le SCO d'Angers, lanterne rouge, la défense et l'attaque du club sont toutes deux affaiblies : Mickaël Barreto s'est fait une déchirure à la cuisse, Romain Hamouma souffre du mollet, Kévin Spadanuda se plaint d'une contracture et Jean Fiacre Botué d'une élongation. Quatre défenseurs, Avinel, Gonzalez, Vidal et Koné, sont également suspendus pour cette 16e journée.

Les hommes de Julien Stéphan (19e du championnar), qui affronteront le Paris-Saint-Germain pour la reprise de la Ligue 1, devront eux aussi faire avec plusieurs absents : Colin Dagba (mollet) et Thomas Delaine (quadriceps) sont blessés, Ronan Pierre Gabriel et Alexander Djiku sont suspendus. Nordine Kandil est lui insuffisamment remis d'une opération au pied.

