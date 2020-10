Ligue 1 : ce qu'il faut savoir avant le match du Racing Club de Strasbourg ce dimanche face à Lille

Le Racing Club de Strasbourg 18ème de Ligue 1 (avec 3 points) avant cette sixième journée veut sortir de la zone rouge en battant le deuxième Lille (avec 11 points) ce dimanche après-midi au stade de la Meinau. Pour l'occasion, les footballeurs strasbourgeois pourront compter sur le retour du "mur bleu." 1.700 supporters, principalement des Ultras boys 90, seront présents en tribune ouest dans le kop. Ils avaient boycotté le début de saison à cause des contraintes sanitaires et de la limitation du nombre de spectateurs dans les stades.

Le kop pour booster les joueurs ?

Sans kop, avec 5.000 spectateurs seulement, l'ambiance était bien terne à la Meinau depuis le début de la saison et les joueurs strasbourgeois ont eu du mal à se transcender. Le retour des plus fervents et bruyants supporters strasbourgeois est donc une aubaine pour l'entraîneur Thierry Laurey : "Ça peut forcément nous galvaniser un peu, nous donner un peu plus de baume au cœur. C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, on n'a pas le soutien populaire qui peut faire basculer les choses, comme ça a pu arriver dans le passé. Quand tu regardes certains matchs l'an passé, on n'était pas meilleurs techniquement, mais on était poussés. Ça nous permettait de gommer le delta qu'il y avait ponctuellement sur un match".

1.700 ultras seulement prendront place ce dimanche dans la tribune ouest où est situé le kop. C'est moitié moins que d'habitude. Et pour respecter les règles de distanciation imposées par les autorités, le Racing a dû réinstaller des sièges dans la tribune, alors que ces supporters assistent d'habitude aux rencontres debout. Des fans qui donneront de la voix masqués, ce qui ne devrait pas les empêcher de se faire entendre pour pousser les Strasbourgeois vers la victoire.

Garder la tête froide

Les Strasbourgeois n'ont pour l'instant goûté qu'une seule fois au succès (face à Dijon) et un calendrier compliqué les attend (réceptions de Lille et Lyon, déplacements à Brest et à Reims, match à domicile face à l'OM. Mais il n'y a pas encore de situation d'urgence estime le gardien de but strasbourgeois Bingourou Kamara, très heureux d'être convoqué pour la première fois avec la sélection nationale du Sénégal ("Ça rend fier ma famille, ma mère sénégalaise, mes amis. Ça se présente au bon moment dans ma carrière") : "Je n'aime pas ce mot de situation d'urgence, parce que c'est comme si on tirait la sonnette d'alarme. Au contraire, si on avait gagné les cinq premiers matchs, est-ce qu'on dirait 'ça y est, on va gagner le championnat' ? Je ne pense pas. Donc il faut garder la tête froide, c'est une situation où il faut qu'on se ressaisisse, qu'on engrange des points pour pouvoir se donner un peu d'air. Mais je ne dirais pas qu'on est en situation d'urgence".

Une fin de mercato calme ?

Ce match dimanche face à Lille intervient à la veille de la fin d'un mercato (lundi soir) qui pour l'instant est calme à la Meinau, à l'exception de l'arrivée cette semaine sous forme de prêt de Jean-Eudes Aholou. Le milieu de terrain ivoirien a été convoqué pour ce match face au LOSC.

Le talentueux défenseur Mohamed Simakan est le joueur le plus courtisé dans l'effectif strasbourgeois, mais ce samedi après-midi, le club n'avait toujours eu aucune offre pour son joyau, selon un responsable du club. Le Racing espère toujours recruter un attaquant pour renforcer un secteur qui a perdu Lebo Mothiba au moins jusqu'au début de l'année prochaine. Mais, là aussi, pour l'instant, aucun contact concret n'a été établi.

Waris blessé et forfait

L'attaquant ghanéen du Racing Majeed Waris, blessé à la cuisse, est forfait, tout comme Lebo Mothiba et Matz Sels.

Racing - Lille, c'est à vivre dès 14h30 sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi ce dimanche à 15h.