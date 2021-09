Ligue 1 : ce que Julien Stéphan a dit avant le match du Racing Club de Strasbourg ce samedi à Montpellier

Montpellier marque toujours beaucoup

Le Racing Club de Strasbourg, 12ème de Ligue 1, compte un point d'avance sur Montpellier 14ème. Le MHSC, qui a perdu ses deux attaquants vedettes Andy Delort et Gaëtan Laborde, continue à marquer beaucoup (15 buts, deuxième attaque de L1, même si les deux joueurs ont marqué 5 buts cette saison avant de quitter l'Hérault). "Les profils ont changé avec notamment l'arrivée de Valère Germain, mais les idées restent les mêmes", synthétise l'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan. Les Montpelliérains encaissent aussi beaucoup de buts (15), une faille à exploiter du côté strasbourgeois.

Depuis leur retour dans l'élite, les Strasbourgeois n'ont jamais gagné au stade de la Mosson (2 défaites et 2 nuls). La dernière victoire à Montpellier remonte à mai 2004 (2 buts à 1 grâce à Fahmi et Camadini).

Le véritable potentiel du Racing

Le classement de cette Ligue 1 est très serré après huit journées, à l'exception du PSG qui a pris le large. Le Racing se retrouve à quatre points du troisième, mais aussi à quatre points du 18ème. Difficile pour l'instant d'évaluer son véritable potentiel. Il faudra encore attendre deux mois estime Julien Stéphan : "On verra fin novembre ce qu'on peut jouer ou pas jouer. Les six matchs qui arriveront détermineront le niveau où on pourra être et ce qu'on pourra espérer jouer et surtout dans quelle catégorie d'équipes on se situe. Dans le jeu, on a des progrès à effectuer, mais ça prendra du temps. Ça ne fait que trois ou quatre matchs qu'on a un effectif fini avec le mercato, c'est peu de vécu commun. On a encore certainement une marge et un juste milieu à trouver entre solidité défensive et bonne expression collective".

Le retour en forme de Sanjin Prcić

Sanjin Prcić a soulevé la coupe de la Ligue en mars 2019, deux mois après son arrivée à Strasbourg. Mais il a ensuite connu une longue traversée du désert, cantonné au banc de touche par Thierry Laurey. Julien Stéphan l'a remis en selle et titularisé 5 fois sur 8 depuis le début de la saison. Le Franco-Bosnien a déjà marqué un but cette saison, face à Brest, le sixième de sa carrière en Ligue 1.

"C'est un joueur qu'il faut pouvoir utiliser avec ses qualités fortes, sa qualité de passe, technique, souligne Julien Stéphan. Il relance très bien les premiers ballons. Mais c'est aussi un joueur capable d'élever son niveau d'engagement sur le plan défensif, il l'a montré depuis le début de saison. Je trouve qu'il a un bon niveau physique pour durer dans le match. Il est capable de se projeter par séquences dans la surface de réparation et marquer comme face à Brest. Par moments, je trouve qu'il n'allait pas chercher tout ce qu'il pouvait aller chercher sur le terrain et montrer toute l'étendue de ses capacités. Mais le temps qu'il a passé sur le terrain, il l'a bien passé".

Une flopée de cartons pour le Racing

Depuis le début de la saison, les joueurs du Racing ont une mauvaise habitude, ils prennent beaucoup de cartons. Alexander Djiku et Adrien Thomasson ont déjà été expulsés cette saison et les Strasbourgeois ont collectionné 20 cartons jaunes en 8 matchs à peine. Seuls Metz et Lorient font pire dans le classement du fair-play.

Pourtant, la saison passée, le Racing avec un effectif qui n'a pas trop changé cet été, avait fini premier à ce classement, avec seulement 3 cartons rouges et 58 jaunes. Quand on demande des explications au nouvel entraîneur Julien Stéphan, il esquisse un sourire : "On peut laisser place à toutes formes d'interprétations. On est une équipe engagée, généreuse avec les avantages et les inconvénients que présente la générosité. On est aussi une équipe qui par moments peut être en retard, ce qui nous amène à faire des fautes. C'est un mélange d'explications, mais principalement on a un tel niveau d'engagement, une telle volonté de récupérer rapidement les ballons. Par moments on peut être amené à faire des fautes et être pris par ça. On a besoin de le réguler, mais je ne veux pas non plus freiner outre mesure les joueurs, on a simplement besoin d'effectuer quelques ajustements".

