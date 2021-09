Ligue 1 : les clés de la première victoire de la saison pour les Girondins de Bordeaux

Les Marine et Blanc ont arraché leur première victoire de la saison en Ligue 1 dans la douleur sur la pelouse détrempée de Saint-Étienne (2-1), ce samedi soir. La première depuis que le club a été racheté par l'homme d'affaires Gérard Lopez et entraîné par Vladimir Petkovic.

On retiendra que la première victoire de l'ère Gérard Lopez est à l'image du rachat du club. Jusqu'au bout du terme, l'issue était indécise et tout pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Finalement, les Girondins de Bordeaux arrachent leur premier succès (2-1) ce samedi face à un club historique et aussi mal en point, l'AS Saint-Étienne. Sans son capitaine Laurent Koscielny, légèrement touché à la cheville, et sans briller, Bordeaux a su tenir le score. Voici les clés de cette première victoire bordelaise.

Enfin du caractère ?

Quiconque suit les Girondins de Bordeaux de près a pu avoir ce sentiment que le match avait de grandes chances de tourner en la faveur des Verts après l'égalisation de Wahbi Khazri (72'), son septième contre son ancien club. Les résidus du traumatisme de la saison passée auraient pu refaire surface et engloutir les Bordelais qui étaient moins en jambes au retour de la pause. Jusqu'à l'égalisation, la dynamique était plutôt du côté des hommes de Claude Puel, poussés par quelque 24 000 supporters dans un Chaudron jamais refroidi par les trombes d'eau qui se sont tombées.

L'an passé, les Girondins emmenés par Jean-Louis Gasset avaient aussi ouvert le score en début de match à Geoffroy-Guichard, encore grâce au sud-coréen Hwang Ui-Jo. Ils avaient fini par abdiquer et s'étaient inclinés 4-1. Ce caractère couplé à une solidité quasi sans faille, ce week-end, est l'un des points à retenir. "Les victoires de ce type resserrent un groupe et font en sorte que les coéquipiers croient encore plus en eux-mêmes", analyse le coach Vladimir Petkovic.

Benoît Costil impérial

S'il a pu être critiqué ici et là en ce début de saison, le portier bordelais a été l'un des hommes forts pour tenir le score face à des Stéphanois dangereux. L'ancien gardien rennais, fort de son brassard temporairement récupéré en l'absence de Koscielny, a été décisif par deux fois face à Khazri (43' et 67'). Les Verts ont trop été brouillons devant la cage de Costil en ne cadrant pas la moitié de leurs tentatives et en lançant la saison des vendanges avec Denis Bouanga (14') puis Romain Hamouma (26' et 61').

Le capitaine bordelais du soir a bien su communiquer avec une défense centrale Kwateng-Mexer-Gregersen qui suscitait de nombreux doutes mais qui a tenu jusqu'au bout. Costil écope toutefois d'un carton jaune après l'égalisation, ulcéré par le comportement des joueurs adverses. "On met le ballon en touche par rapport à un joueur. Saint-Etienne prend le ballon, la sort, mais fait un gros pressing sur le côté, ce qui amène le but. C’est comme ça. Il y a une justice, on a marqué le second", enrage-t-il à la fin du match au micro de Canal +.

Le coaching de Vladimir Petkovic

En fin de semaine, l'ancien sélectionneur de la Nati avait annoncé que la méritocratie était au cœur de ses choix. Au coup d'envoi, Rémi Oudin et Sékou Mara étaient sur le banc après leur prestation très moyenne face à Lens contrairement à Yacine Adli et Javairô Dilrosun qui ont été les acteurs de la révolte, la semaine dernière. Le premier a été en jambes et délivre une caviar pour Hwang, sur le premier but. Le deuxième n'a jamais vraiment trouvé sa place dans ce match et a été remplacé à l'heure de jeu au profit d'Oudin, lui aussi passeur décisif sur le second but.

Idem pour les trois autres changements : Fransergio a apporté de la stabilité, Mara et Medioub (1m97) ont permis de conserver et jouer les ballons aériens dans les ultimes instants et Zerkane a continué de mettre la défense stéphanoise sous pression. Le choix de conserver Hwang Ui-Jo jusqu'au bout du match est aussi à souligner. Vladimir Petkovic a dû remarquer que le pressing du sud-coréen gênait la défense stéphanoise, encore plus avec la pluie qui rendait toute passe aléatoire. Reste à savoir s'il va l'utiliser ce mercredi à Montpellier alors qu'il soulignait justement en conférence de presse que le terrain gras avait fatigué les organismes.