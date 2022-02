Ligue 1 : ce qui attend Frédéric Antonetti, l'entraîneur du FC Metz, devant la commission de discipline

C'est ce mercredi après-midi que la commission de discipline de la ligue de football professionnelle (LFP) examinera le dossier de Frédéric Antonetti, l'entraîneur du FC Metz exclu dans les arrêts de jeu de la seconde période du match à Lille, vendredi dernier suite à une altercation avec le coordinateur sportif du LOSC, Sylvain Armand.

Comment l'audience se déroulera-t-elle ?

Frédéric Antonetti sera épaulé d'un avocat et d'un représentant du club. S'il le souhaite, il peut aller se défendre lui-même. Il a pu avoir accès au dossier rédigé par l'arbitre et il aura le dernier mot pour essayer de convaincre la commission. Celle-ci se retirera à la fin de l'audience et devrait donner sa décision le soir même. Selon l'Equipe, la commission a visiblement tous les éléments pour statuer et ne devrait pas placer le dossier en instruction, pour approfondir son enquête.

Quelle peine risque-t-il ?

Cela dépend de la manière dont la commission va qualifier les actes de Frédéric Antonetti. Ils correspondent à trois articles du barème disciplinaire de la FFF, barème de référence utilisé par la commission, catégorisant les infractions et prévoyant des suspensions.

L'article 4 sanctionnant un "comportement excessif" et pouvant entraîner une suspension de 2 matchs

L'article 10 sanctionnant une "bousculade volontaires" et pouvait entraîner une suspension de 12 matchs

L'article 11 sanctionnant une "tentative de brutalité" et pouvant entraîner une suspension de 4 mois

Bien sûr, ces sanctions peuvent être diminuées et peuvent faire l'objet d'un appel non suspensif.