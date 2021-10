Ligue 1 :"Ce sera toujours particulier de revenir à Rennes", confie l'entraîneur de Strasbourg Julien Stéphan

Julien Stéphan maîtrise parfaitement sa communication. Le nouvel entraîneur du Racing Club de Strasbourg avait décidé de ne pas faire part devant la presse de son ressenti, de ses émotions, alors qu'il va retrouver ce dimanche le Roazhon Park pour la première fois, depuis qu’il a démissionné du Stade Rennais, le premier mars dernier.

Tout juste a-t-il accepté de répondre à une question sur le sujet ce vendredi en conférence de presse d'avant match. "Avec tout ce que j’ai connu à Rennes, le parcours que j'ai eu et la magnifique expérience que j’ai pu avoir là-bas, dimanche ou une autre fois, ce sera toujours particulier de revenir à Rennes, forcément, a consenti Julien Stéphan. Mais ce n’est pas ça le plus important. Il faut d'abord mettre en lumière le parcours des joueurs depuis le début de la saison. L'année dernière à la même époque, il y avait six points au bout de 10 journées, là il y en a 14. C'est ce qu'il faut valoriser, entretenir, développer."

"J’ai eu une expérience incroyable à Rennes"

"Au-delà de mon cas personnel, il y a aussi un staff à Rennes qui travaille très bien et il faut avoir beaucoup de respect par rapport à leur travail, a poursuivi Julien Stéphan. Donc on aborde ce match de manière très professionnelle, même si j’ai eu une expérience incroyable là-bas et que je ne l’oublierai jamais. Maintenant, c’est Strasbourg qui vient à Rennes et pas autre chose".

Le défenseur central du Racing, Maxime Le Marchand, lui-même formé à Rennes (il a fait un banc de touche en pro à Marseille), assure que son entraîneur n'a pas laissé transpirer d'émotions particulières au cours de la semaine d'entraînement. "Le coach est très professionnel, raconte l'ancien Niçois. Il reste dans l'optique de préparer ce match comme les autres. Bien sûr ça reste un peu particulier, mais lui ne montre pas du tout ce genre de choses. Il arrive à faire abstraction de ce genre d'émotions."

"Ce n'est pas Julien Stéphan contre le Stade Rennais"

Julien Stéphan n'est pas parti fâché avec son ancien club. Sa cote de popularité reste forte parmi les salariés et les supporters, lui qui a permis au Stade Rennais de décrocher la Coupe de France en 2019. Au printemps dernier, il a simplement estimé que sa démission était la meilleure solution pour le club, alors qu'il n'arrivait plus à enrayer la série négative en cours. Il n'y a donc aucun sentiment de revanche, ni d'un côté, ni de l'autre.

Son successeur sur le banc de touche breton Bruno Genesio entretient d'ailleurs des relations très cordiales avec Julien Stéphan. "Ce n'est pas Julien Stéphan contre le Stade Rennais ou Julien Stéphan contre Bruno Genesio, insiste l'ancien coach de l'OL. C'est Strasbourg contre Rennes. J'ai une très bonne relation avec Julien. Je l'ai eu longuement au téléphone, quand je suis arrivé. Il a été très bien avec moi, sur tout ce qu'il avait à me dire sur le club. Il y a un vrai respect entre les entraîneurs. Il a permis au Stade Rennais de gagner un trophée, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Maintenant, dans le foot, c'est de plus en plus difficile de rester dans le même club, donc il a pris un autre chemin, c'est une évolution pour lui".

Face à un adversaire rennais en net regain de forme, transfiguré par l'arrivée de Gaëtan Laborde, l'émergence du talentueux GhanéenKamaldeen Sulemana et le retour en forme de l'ancien strasbourgeois Jonas Martin, Julien Stéphan s'attend ce dimanche (à 15h) à souffrir face à "une équipe qui a beaucoup d'arguments et qui est en confiance, sur une très bonne dynamique. En ce moment, tout le monde explose contre elle. Notre défi, ça va être de les challenger sur toute la durée de la rencontre".