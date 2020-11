Ligue 1 - "Ce serait une grossière erreur" : Brest ne se voit pas trop beau contre Saint-Etienne

"La dernière fois qu'on a pensé comme ça, c'était contre Strasbourg. Et ça ne s'était pas bien passé..." Avant d'accueillir Saint-Etienne ce samedi à 17h pour la 11e journée de Ligue 1, Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur du Stade Brestois, n'a pas oublié le lourd revers 3-0 à domicile face aux Alsaciens. Et il a vite calmé l'ardeur de ceux qui voient le match des Ty Zefs comme une formalité face à une formation de Saint-Etienne, deux points derrière au classement, dans le dur avec sept matchs sans victoire et même si défaites d'affilée.

Même si les résultats ne sont pas bons [...] l'équipe de Saint-Etienne s'est relevée

"Même si les résultats ne sont pas bons, Saint-Etienne ne méritait pas de perdre à Lyon où l'équipe a fait un très bon match. C'est une équipe jeune, en construction mais avec des qualités et notamment beaucoup de courses. A Lyon, c'était une équipe différente des dernières semaines" reprend le technicien brestois, "beaucoup plus solide, beaucoup plus agressive, déterminée, avec un petit manque d'expérience en lien avec la jeunesse du groupe. Mais l'équipe s'est relevée par rapport à ce qu'on voyait le mois dernier".

Qu'on reste sur une certaine progression

Se dire que Brest vient de mettre fin à une série de trois défaites en battant Lille, 2e de L1 et jusque là invaincu, ne suffira à faire tomber les Verts. Pas question de se voir trop beau. "Ce serait une grossière erreur" coupe ODO. "Nous, on est Brest. On essaye d'avancer, on a besoin de prendre des points et de confirmer certaines choses. Notamment ce qu'on a vu contre Lille. On doit confirmer et s'améliorer. Même si on peut avoir quelques soucis dans la compo de départ, il faut qu'on reste sur une certaine progression. On ne peut pas, à chaque fois, gagner puis perdre, gagner puis perdre, etc. Il faut qu'on trouve une ligne de conduite, je l'ai dit aux joueurs, et une certaine régularité dans nos résultats et nos performances".