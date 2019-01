Ligue 1 - Ces supporters du SM Caen abonnés... au Stade Vélodrome

Caen, France

Le week-end dernier, Anthony s'est offert un petit voyage express à Marseille au départ de Caen afin de suivre le match de l'OM face à Monaco. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le programme était serré.

"Là, le match était un dimanche soir à 21h. Du coup, on est parti de l'aéroport de Caen-Carpiquet à 17h30. Nous sommes arrivés aux alentours de 20h sur Marignane. On a récupéré notre voiture de location et nous sommes partis directement au Vélodrome sans s'arrêter pour manger. On est arrivé aux alentours de 20h45 et on était dans la tribune à 5 minutes du coup d'envoi."

Abonné jusqu'à la saison passée au SM Caen, Anthony a reçu pour son anniversaire un abonnement pour le Stade Vélodrome. Il espère pouvoir suivre six voire sept matchs cette saison de l'Olympique de Marseille à la maison avec son ami Samson. Ils sont parfois rejoints par d'autres amis.

"J'aime beaucoup cette ville mais je suis vraiment fan de l'OM. C'est vraiment retrouver l'ambiance et la ferveur marseillaise et se faire plaisir à chaque match. C'est une ambiance qu'on ne retrouve pas sur les autres stades de Ligue 1 ou ailleurs. L'OM reste particulier. On aime beaucoup."

Anthony et ses amis se calent suivant les impératifs familiaux et ceux de leur travail. Entre l'hôtel, le billet d'avion au départ de Carpiquet et la voiture de location, le budget avoisine les 150 euros.

"Mon beau-frère, pur caennais et abonné au SM Caen, me chambre forcément sur les résultats de l'OM.

Nos potes nous prennent pour des fous et nous disent qu'on est pas bien de descendre là-bas pour un match. Et puis vu les résultats en ce moment on se fait pas mal chambrer et qu'on ne devrait pas y aller pour des résultats comme ça mais voilà. Nous, c'est la passion. On se fait plaisir à y aller. C'est ce qui compte."