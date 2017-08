Ligue 1 : "Chanter pour mon équipe, c'est lui rendre le bonheur qu'elle me procure"

Pour eux aussi, c'est bientôt le saut dans le grand bain de la Ligue 1 : les supporters de l'Amiens SC, notamment ceux de l'association "Tribune Nord Amiens" préparent leur matériel. Ils seront 400 à Paris, ce samedi.

Ils sont le 12ème homme. Ils font l'atmosphère, l'ambiance du stade de la Licorne. Les soirs de match, les supporters de l'association "Tribune Nord Amiens" donnent de la voix. "On est 200, 300, 400... On se tient, on chante" raconte Julien, le vice-président de la nouvelle association, abonné au stade depuis plus de 15 ans "Rien que d'en parler, ça me donne des frissons".

Qui sont les supporters de la tribune nord du stade de la licorne ? Copier

Avec la montée en Ligue 1, "on va grossir" croit savoir Bastien, le président de "Tribune Nord Amiens". "On veut être au niveau de la Ligue 1" raconte Fabien, abonné au stade de la Licorne depuis 15 ans et ancien leader du Kop "Pour moi, chanter pour mon équipe, c'est lui rendre le bonheur qu'elle me procure. C'est ma façon de suivre le foot**". Si les supporters estiment eux-mêmes que les **grands stades de Ligue 1, Geoffroy-Guichard, le Vélodrome ne peuvent pas être égalés en terme d'ambiance, "on veut mettre une vraie ferveur, fédérer autour de nos animations" détaille Fabien "Il y aura quelques surprises, on sait que le peuple Amiénois, ce n'est pas rien". 7 000 supporters de l'Amiens SC avaient fait le déplacement à Reims, lors du match pour la montée en Ligue 1, le 19 Mai dernier.

L'association "Tribune Nord Amiens" compte aujourd'hui 250 adhérents. Elle est chargée de la vente des billets pour les déplacements de l'Amiens SC. Les supporters organisent eux-mêmes les bus vers Paris, vers Saint-Étienne, pour les premiers déplacements. "Nous avons la volonté d'être présents dans tous les stades" détaille Fabien, en charge des animations à l'association "Sans forcément être en nombre, mais on sera partout**"**. Tous les soirs, du lundi au vendredi, de 18h à 20h, les supporters tiennent la billetterie au bar Le Charleston en centre-ville d'Amiens.

Plus de 400 supporters de l'Amiens SC feront le déplacement au parc des princes à Paris pour l'ouverture de la Ligue 1.