Ligue 1 - SM Caen - Le prêt sans couac de Christian Kouakou à Nîmes

Recruté en janvier 2016 par le SM Caen, Christian Kouakou a été prêté cette saison à Nîmes. L'attaquan ivoirien, peu utilisé en Normandie (6 match, 1 but), a retrouvé du temps de jeu et le chemin des filets en Ligue 2 (8 buts en 21 titularisations). Il a répondu aux questions de Corentin Corger.

Prêté par le SM Caen, Christian Kouakou espère connaître la montée en Ligue 1 sous le maillot de Nîmes. A trois journées de la fin, les footballeurs gardois sont à deux points du podium et d'un possible barrage face au 18e de LIgue 1 qui n'est autre.. que le club normand. L'attaquant caennais a répondu aux questions de Corentin Corger avant le match face à Auxerre (0-1).

(La montée) "J'y crois depuis que je suis arrivé ici, depuis le premier jour"

Vous croyez à la montée de Nîmes?

J'y crois depuis que je suis arrivé ici, depuis le premier jour. Vous pouvez même demander au directeur sportif Laurent Boissier. Je lui ai dit on peut monter. Il m'a dit non. Je lui ai dit : "Si. On peut monter." On n'a pas lâcher. C'est un groupe qui travaille depuis le début de la saison, qui fait la fierté du coach, des dirigeants et en même temps de cette ville de Nîmes.

Vous avez senti en arrivant que ce groupe pouvait monter?

Oui parce que voilà, il n'y a pas de noms et tout le monde travaille dans le même but. Ça fait plaisir.

"Je pense encore faire mieux et puis cette équipe est faîte pour moi"

D'un point de vue personnel, cela fait partie de vos meilleures saisons avec huit buts. Vous pensiez faire aussi bien?

Oui, je pensais faire ça. Je pensais même... je pense encore toujours faire mieux et puis cette équipe est faîte pour moi. Aujourd'hui je suis content même si j'ai eu ma blessure qui est arrivé dans le mois de décembre qui m'a lâché début février. Je pense que je peux faire mieux mais je suis satisfait de ce que je fais et de ce que j'apporte aussi à cette équipe.

Dans votre carrière, vous voyez Nîmes comme un tremplin ou vous avez de la continuité ici?

Un tremplin entre guillemet mais voilà c'est une belle ville. Je suis bien ici. Comme je le disais en début de saison, Il n'y a pas de noms dans ce vestiaire. Tout le monde se respecte et c'est ce qui nous fait avancer. Si l'aventure doit continuer...

"Cela me manquerait de quitter ce vestiaire"

... vous seriez triste de quitter ce vestiaire?

Oui. cela me manquerait de quitter ce vestiaire. Si l'aventure doit continuer, Dieu seul sait, je continuerais cette aventure avec cette belle équipe.

"Aujourd'hui de rester en Ligue 2 et progresser dans un environnement sain fera plaisir"

Vous avez envie de rester là quand même?

Bien envie, depuis que je suis arrivé oui c'est ce que je dis aux dirigeants. Mon choix aujourd'hui c'est pas parce que voilà Caen c'est la Ligue 1... mais voilà aujourd'hui de rester en Ligue 2 et progresser dans un environnement sain fera plaisir.

La Normandie ne lui manque pas

Est-ce que votre avenir est lié à la montée en Ligue 1?

Mon avenir, c'est trop dire. Aujourd'hui moi je veux apporter ma pièce à cette édifice. Monter en Ligue 1 ça me fera plaisir et fera plaisir à cette équipe et à cette belle ville.

Vous êtes encore lié à Caen? La Normandie ne vous manque pas?

Non.

"A Caen j'aurai la Ligue 1 mais sauf si j'ai une belle aventure ici avec Nîmes"

Caen vous avait permis de jouer en Ligue 1. Vous aviez marqué un joli but (face à Monaco). La Ligue 1 pourrait être un objectif et vous l'auriez à Caen?

Oui à Caen je l'aurai mais sauf si j'ai une belle aventure ici avec Nîmes. On peut monter. C'est à nous maintenant de mettre toutes les forces de notre côté, de jouer cette montée jusqu'à l'obtenir.

"Ce n'est plus à moi de décider. Ça sera aux dirigeants mais voilà je suis lié à Caen"

Et si Nîmes ne l'obtient pas, vous n'auriez pas envie de vous dire "je veux jouer en Ligue 1 maintenant"?

Ce n'est plus à moi de décider. Ça sera aux dirigeants mais voilà je suis lié à Caen. Si on pense que je veux jusqu'en fin de saison, je me contenterai de revenir à Caen.

Parce que vous savez aujourd'hui que vous avez le niveau pour jouer en Ligue 1? Vous l'avez prouvé?

Oui, j'ai le niveau.

S'imposer à Caen la saison prochain? "Dieu seul le sait. Là en ce moment ma priorité reste Nîmes."

Vous pourriez vous imposer à Caen la saison prochaine?

Dieu seul le sait. Là en ce moment ma priorité reste Nîmes.