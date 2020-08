Ligue 1 : Christophe Hérelle pour quatre saisons au Stade Brestois

Christophe Hérelle rejoint officiellement Brest. Le défenseur central a signé un contrat de quatre saisons avec le Stade Brestois (Ligue 1).

Agé de 27 ans, formé à Sochaux, il a joué 82 matchs de Ligue 1 avec Troyes et Nice où il évoluait depuis 2018.

Droitier, il peut dépanner sur l'aile droite de la défense.

Le montant de ce transfert est estimé à 5 millions 300.000 euros.

à la relance à Brest

Olivier Dall'Oglio souhaitant travailler avec quatre défenseurs centraux, le Stade Brestois s'est positionné sur ce joueur qui a longtemps fait ses classes en Ligue 2, notamment à Créteil et Troyes.

Nos confrères de France Bleu Azur écrivent qu'il "n'entrait plus dans les plans de son entraîneur Patrick Vieira, qui l'avait écarté du groupe professionnel cet été à l'occasion des deux stages de préparation à Divonne-les-Bains et en Autriche (...) Hérelle avait d'abord été un élément clef de la solidité défensive des Aiglons lors de la saison 2018 - 2019 (2e meilleure défense de L1 cette saison là). Gêné par des blessures et un repositionnement sur le côté droit de la défense à partir de janvier, le défenseur formé à Sochaux n'a pas confirmé cette saison et n'a disputé que 15 rencontres."

Christophe Hérelle part en balance avec Brendan Chardonnet pour être le deuxième défenseur central titulaire aux côtés de Jean-Kévin Duverne, en attendant le retour de Denys Bain, blessé pour de longs mois.