Ligue 1 - Cinq des six recrues du SM Caen en déplacement à Montpellier

Patrice Garande a communiqué via le site officiel du SM Caen son premier groupe de 18 joueurs de la saison pour le déplacement du club normand à Montpellier ce samedi.

Pour attaquer sa quatrième saison consécutive en Ligue 1, Patrice Garande a retenu un groupe de 18 joueurs pour se déplacer à Montpellier. Signe du renouvellement de la formation caennaise, huit d'entre eux n'étaient pas sur la feuille du dernier match du SM Caen au Parc des Princes en mai dernier (1-1).

Préservés une partie des entraînements, les attaquants Ivan Santini et Ronny Rodelin sont du voyage ainsi que Romain Genevois, blessé pendant la préparation.

Cinq des six recrues estivales figurent dans ce premier groupe : les défenseurs Alexander Djiku (ex-Bastia), Fred Guilbert (ex-Bordeaux) et Adama Mbengue, le milieu de terrain Stef Peeters (St Trond) et le gardien Brice Samba (ex-Marseille). Seuls les deux premiers devraient figurer dans le onze de départ caennais.

Kouakou, seize mois après?

Prêtés respectivement à Avranches (National) et à Nîmes (Ligue 2) la saison passée, le défenseur Florian Le Joncour et le milieu offensif Christian Kouakou font leur retour dans le groupe. Auteur de huit buts et de deux passes décisives avec les crocodiles, Christian Koukou n'a plus porté le maillot caennais en championnat depuis près de seize mois et un déplacement à Toulouse (0-2).

Les absents

L'ancien guingampais Baissama Sanko, victime d'une élongation, ne sera opérationnel que dans trois semaines. Jeff Louis et Jordan Nkololo sont également à l'infirmerie.

Le milieu Ismaël Diomandé et le défenseur Damien Da Silva, suspendus, en seront pas non plus du voyage dans l'Hérault. Ce sera également le cas du milieu offensif Yann Karamoh en raison de son possible départ. "Je considèrerai qu'il sera à ma disposition après le 31 août", a expliqué Patrice Garande en conférence d'avant-match.

Les 18 du SM Caen : Rémy Vercoutre (g), Brice Samba (g) - Frédéric Guilbert, Vincent Bessat, Romain Genevois, Alexander Djiku, Florian Le Joncour, Emmanuel Imorou, Adama Mbengue - Durel Avounou, Julien Féret, Stef Peeters, Jonathan Delaplace, Jordan Leborgne- Ronny Rodelin, Ivan Santini, Hervé Bazile, Christian Kouakou.

Equipe probable : Vercoutre - Guilbert, Djiku, Genevois, Bessat - Avounou, Féret, Delaplace - Bazile, Rodelin, Santini.

