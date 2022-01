Ligue 1. Clermont Foot 63 - Stade Rennais : deux attaques aux antipodes

Si Rennes est tout feu tout flamme offensivement depuis le début de saison, le volcan auvergnat est lui endormi depuis très longtemps. Les performances des attaques des deux équipes qui s'affrontent ce dimanche (15h) au stade Gabriel-Montpied sont aux antipodes.

Rennes qui rit, Clermont qui pleure

Fort de son duo d'attaque Martin Terrier/Gaëtan Laborde, déjà auteurs de 20 buts à deux cette saison en Ligue 1, soit autant que le Clermont Foot sur l'exercice, le Stade Rennes régale devant et pointe à la 3e place du classement des attaques, avec 40 buts. Seuls Strasbourg (41 buts) et Paris (42 buts) devancent les Rouge et Noir.

Une statistique qui ravit Bruno Genesio : "Quand on a différents buteurs... Nous on a deux joueurs à 10 buts ! Il reste 17 matchs, en général quand vous avez deux buteurs entre 15 et 20 buts en fin de saison, vous n'êtes pas loin du compte. Mais après il faut une défense solide. C'est toujours pareil, si vous marquez 80 buts mais que vous en prenez 100, vous n'êtes pas sur le podium." De ce côté là aussi ça va, merci, puisque Rennes a la 4e meilleure défense de Ligue 1 avec 19 buts encaissés.

Côté clermontois, le tableau offensif est beaucoup moins réjouissant : avec leurs 20 buts inscrits cette saison, les Auvergnats sont 17e au classement des attaques. Pire, les Clermontois n'ont marqué aucun but sur leurs quatre matchs disputés depuis début janvier 2022. L'absence de leur avant-centre Mohamed Bayo, parti jouer la CAN avec la Guinée, se fait ressentir : Bayo est impliqué sur 11 (9 buts, 2 passes décisives) des 20 buts clermontois depuis le début de saison.

Rennes remplit les cartons, mais reste trop souvent sans réaction

Si les Rennais sont aussi prolifiques, ils le doivent en grande partie à quatre cartons infligés à des adversaires cette saison : les 6-0 face à Clermont et Bordeaux, le 5-0 à Saint-Etienne et le 4-1 contre Lyon. Rennes a marqué plus de la moitié de ses buts en championnat sur ces quatre matchs seulement.

Mais en y regardant de plus près, une statistique étonne dans cet exercice 2021/2022 des Rennais. Sur leurs 10 victoires, les hommes de Bruno Genesio n'ont encaissé qu'un but (face à Lyon, NDLR). Ce qui prouve qu'il doit rester solide pour l'emporter, mais surtout qu'ils ne gagnent quasi jamais quand ils encaissent un but.

Une statistique remarquée par Bruno Genesio : "Ca veut dire qu'on manque un petit peu de caractère, mais c'est normal je dirais. On n'en parle pas beaucoup, mais on joue avec une équipe très très jeune. La moyenne d'âge de notre défense en ce moment c'est 20 ans si l'on prend les quatre défenseurs et le gardien. Donc au contraire, faire ce que l'on fait avec de très jeunes joueurs c'est très encourageant et très valorisant. C'est vrai qu'il nous manque peut-être un peu de caractère, d'âme de leader lorsque l'on est menés pour se retrousser les manches, repartir et ne pas baisser la tête. On travaille là-dessus, à l'entraînement, où on se met dans des situations d'échec ou d'infériorité qui peuvent se reproduire en match."

Le coach rennais appuie sur la jeunesse de son groupe. Ce sera encore le cas à Clermont ce dimanche, puisque la moyenne d'âge des 20 Rennais qui font le déplacement en Auvergne est de 21,9 ans seulement. Une classe biberon qui a de l'allure.