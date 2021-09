Ligue 1, Clermont Foot : avant le PSG, Bayo incertain, Rashani attendu, les autres internationaux rentrés

Tous les internationaux africains (Dossou, Khaoui, Billong, Hountondji, Bayo, N'Simba, Allevinah) sont rentrés à Clermont-Ferrand. Ils ont pu s'entraîner normalement, aujourd'hui, avec leurs coéquipiers restés en Auvergne pendant la trêve. Une incertitude plane tout de même autour de Mohamed Bayo, rentré mardi soir en France, et perturbé, après avoir assisté au coup d'Etat en Guinée. L'attaquant, co-meilleur buteur du championnat (3 buts), a quitté l'entraînement du jour prématurément.

Son coach, Pascal Gastien, s'est voulu prudent. "Je pense qu'il a besoin de récupérer, parce que ce qui a eu lieu là-bas a été compliqué à vivre." Relancé, le technicien auvergnat "ne sait pas" si son numéro 27 sera pleinement opérationnel pour jouer samedi contre le PSG, et estime que l'état d'esprit dans lequel il se trouve provient "d'un tout". "C'est compliqué", a répondu, laconique, Pascal Gastien. Entre un mercato d'été long et flou autour de son avenir, la découverte de la Ligue 1, ces scènes perturbantes auxquelles il a assisté dans son pays, auxquelles il faut ajouter une fatigue physique légitime, Mohamed Bayo a beaucoup à digérer.

Rashani seul international encore attendu

A part cette incertitude autour de Bayo, et les blessés de longue date Magnin et Jaby, le reste du groupe postule pour le match face au leader parisien samedi, y compris Pierre-Yves Hamel et Oriol Busquets. Les deux dernières recrues auvergnates ont bien travaillé pendant la trêve pour se mettre au niveau de leurs partenaires, qui ont obtenu 8 points sur 12 possibles lors des quatre premiers matchs de Ligue 1.

Elbasan Rashani, qui a joué mercredi soir avec le Kosovo contre l'Espagne, doit arriver en Auvergne ce jeudi après-midi, et lui aussi être inclus au groupe pour aller à la capitale.