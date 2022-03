Ligue 1: le Clermont Foot doit passer l'écueil lorientais

C'est la troisième étape à domicile face à un mal classé. Le Clermont Foot a raté la première face à Saint-Etienne (défaite 1-2), pas vraiment réussi la seconde devant Bordeaux (match nul 1 à 1 ), la troisième face aux Merlus (le surnom des lorientais) doit être la bonne. Il est vrai que dans le même temps les clermontois sont allés s'imposer à Nice et Marseille, deux victoires qui permettent de mener la petite troupe des équipes qui luttent pour le maintien.

Il y a aussi eu la claque de Lille dimanche dernier. Rien de vraiment inquiétant au vu du contenu du match mais un résultat qui plombe la bonne série de février. Et qui rappelle aux joueurs du Clermont Foot que s'ils ne mettent pas les ingrédients nécessaires dès le début de la rencontre, la fin de saison pourrait être compliquée. Pour ne pas se retrouver à la traîne, la meilleure solution consiste à marquer des points et le Clermont Foot ne doit pas laisser passer l'occasion ce dimanche.

Plus d'efficacité à domicile

Il faut savoir se faire respecter à domicile, ce qui n'est pas vraiment le cas depuis le début de la saison. Les clermontois ont remporté trois de leurs sept victoires sur leur pelouse pour quatre en déplacement. Avec également cinq nuls et cinq défaites à domicile, cela fait une moyenne d'1,08 point par match au stade Montpied (contre 1 point par match en moyenne pris à l'extérieur). Et il faut aussi contenir cette équipe de Lorient suffisamment loin au classement. Il y a quatre points d'écart avant ce match entre les deux équipes, passer à sept ferait un bien fou et marquerait une nouvelle étape vers le maintien.

Encore une fois plus facile à dire qu'à faire. Même si les Merlus ne sont pas au mieux, qu'ils marquent peu (22 buts, plus mauvaise attaque de Ligue 1), qu'ils restent sur une sévère défaite à domicile face à Lyon (1-4), ils sont aussi capables de belles performances. Les lorientais restent sur une victoire à Brest et un nul à Monaco pour leurs deux derniers déplacements. Un début de série à l'extérieur, qu'il faudra briser ce dimanche.

Intensité et efficacité

Pour cela, les clermontois vont devoir retrouver une plus grande fluidité dans leur jeu, mettre suffisamment d'intensité pour perturber le FC Lorient, sans oublier d'être présents dès le début de la rencontre, contrairement à Lille. Un bon résultat ne dépend que d'un bon match et d'une efficacité optimale, offensive mais d'abord défensive. Avec le soutien du public du stade Montpied qui affichera une nouvelle fois complet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour ce match, le groupe auvergnat sera presque au complet. Il manque évidemment Salis Abdul Samed, suspendu. Il y avait un doute sur la participation de Mohamed Bayo mais l'avant-centre est bien opérationnel et dans le groupe. Tout comme Cédric Hountondji, malade en début de semaine mais de retour à l'entraînement depuis vendredi.

Clermont Foot - Lorient, une rencontre à vivre sur France Bleu Pays d'Auvergne ce dimanche, à partir de 14H45, avec les commentaires d'Emmanuel Moreau et Thierry Coutard.