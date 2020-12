Ligue 1 : Coach Antonetti n’est pas emballé par une éventuelle baisse des salaires des joueurs

Le foot français ne gardera pas, c’est sûr, un bon souvenir de 2020. La crise sanitaire et le scandale Mediapro ont fortement impacté les finances des clubs professionnels. Pour répondre à cette crise, certains dirigeants aimeraient que les joueurs fassent un effort et consentent une baisse de leurs salaires.

Selon le quotidien sportif, l’Equipe, le patron du Stade de Reims, et trois autres présidents vont rencontrer en janvier prochain des responsables de l’UNFP, le principal syndicat des joueurs pros en France, pour étudier cette éventualité.

Interrogé sur le sujet, à l’issue du match perdu contre le Stade Rennais, l’entraîneur du FC Metz, Frédéric Antonetti ne s’est pas montré très emballé par une possible diminution des rémunérations des footballeurs professionnels

Qui a fait l’erreur Mediapro ? Ce sont les joueurs ou les dirigeants ! Après il faut trouver des solutions, mais j’espère qu’ils ont d’autres idées […] On n’est pas tout seul. On croirait en France que c’est hermétique. Si vous dites à un joueur, qu’il va perdre 30% et qu’en Allemagne, on lui donne la même chose, il va partir. Vous allez les perdre les joueurs si on baisse les salaires. Le football, c’est la loi du plus fort. Après s’il y a un accord, pourquoi pas, mais je pense qu’il faut trouver d’autres pistes face à la crise et pour moi, la première des solutions, c’est de mieux diriger le football.