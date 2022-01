Ligue 1 : pour Lorient, comme l'an dernier, le maintien passera par une grosse deuxième partie de saison

Opposé à Angers ce dimanche pour la 21e journée de Ligue 1, le FC Lorient démarre une deuxième moitié de saison où il devra cravacher pour espérer se sauver. Comme l'an dernier, avec l'expérience en plus et un bilan comptable mois mauvais.

Alors que son déplacement à Lille, il y a une semaine, a été reporté en raison du cluster de coronavirus dans ses rangs, le FC Lorient lance sa phase retour en Ligue 1 ce dimanche contre Angers pour la 21e journée du championnat. Actuellement 18es et barragistes, les Merlus, comme l'an dernier, sont dans la zone rouge avec un urgent besoin de points. Et sont contraints de signer une phase retour de bien meilleure qualité que la première pour espérer sauver leur peau.

Comptablement et dans les têtes, le contexte est différent

Mais la situation n'est pas tout à fait la même à plusieurs titres. Comptablement d'abord : quand il totalisait 12 points à mi-saison l'an passé, le FCL en compte 16 dans sa besace cette année. Et quand Lorient était décroché avec cinq unités de retard sur la 17e place il y a un an, il n'en accuse que deux de retard sur la 15e position cette année. Avec, à ce jour, six équipes à la lutte pour le maintien.

On est dans une situation difficile

La situation est donc moins pire. "Mais on ne va pas se dire que c'est facile car on a réussi à se maintenir l'année dernière. Non, on est dans une situation difficile" prévient d'abord l'entraîneur Christophe Pélissier dont l'équipe, en réalisant une phase retour impressionnante (5e équipe de Ligue 1) l'an passé, a su passer de la 19e position à la 16e place au soir de la 38e journée.

On a montré sur la première partie, sur certains matchs, qu'on avait le niveau

Les Merlus, dont la majeur partie des joueurs est toujours au club, ont l'expérience de ce scénario. "Autant, l'année dernière, on pouvait avoir des doutes sur notre niveau. Autant, cette année, on a montré sur la première partie, sur certains matchs, qu'on avait le niveau. Ce qui a manqué énormément, c'est la régularité" reprend le technicien d'un FCL pas épargné par les blessures avec jusqu'à sept absents dans un groupe limité en quantité.

La régularité exigée sur la phase retour

Et si le FCL s'est sublimé contre les gros en battant Monaco, Lille, Nice et en faisant des nuls contre le PSG ou à Lyon, il n'a battu en revanche aucun concurrent direct pour le maintien. Alors, de cette deuxième partie de saison , Christophe Pélissier attend "cette régularité dans nos performances qui feront, justement, qu'on sera plus performant" vers le maintien. A commencer contre Angers ce dimanche.