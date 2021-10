Ligue 1 : Comme les Girondins, le Stade de Reims est loin de sortir le champagne en ce début de saison

A l'image des Girondins, les Rémois ne sont pas vraiment à la fête depuis la reprise. Après 11 matchs, ils ne comptent que deux victoires, c'est une de plus que les Bordelais, pour cinq nuls et quatre défaites. Un bilan bien maigre. Au classement, ils pointent juste devant les Marine et Blanc à la 16e place avec deux points d'avance.

Contrairement aux Marine et Blanc, c'est en attaque que le bât blesse au Stade de Reims. Il faut dire que le club a perdu son meilleur buteur cette saison, Boulaye Dia. Les Champenois ont aussi changé d'entraîneur cet été. Oscar Garcia a remplacé David Guion. C'est la deuxième expérience sur un banc français pour l'Espagnol. La première avait été très courte puisqu'il s'était fait virer de Saint-Etienne au bout de seulement 13 matchs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour les Girondins, c'est tout simplement le match le plus important depuis le début de saison. Tout autre résultat qu'une victoire serait vécu comme une grosse déception par les supporters. Les Girondins n'ont plus gagné depuis cinq matchs et surtout, ils ne se sont toujours pas imposés au Matmut Atlantique cette saison. C'est vraiment l'heure de ne pas se manquer sinon ça risque très sérieusement de se tendre et de gronder dans les tribunes.