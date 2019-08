Ligue 1 : comment le FC Metz a débuté ses 3 derniers championnats ?

Metz, France

Ce dimanche, le FC Metz effectue son retour en Ligue 1. A l'occasion de la première journée, le club à la Croix de Lorraine se déplacera à Strasbourg. Dans l'attente de ce derby de l'Est, on vous propose de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur grenat : comment le FC Metz a débuté ses 3 derniers championnats de Ligue 1, en 2017, 2016 et 2014 ?

Le samedi 5 août 2017, FC Metz 1-3 En Avant Guingamp : une première défaite qui en appellera beaucoup d'autres.

Philippe Hinschberger et ses troupes attaquent leur deuxième saison en Ligue 1. Durant l'intersaison, le FC Metz a perdu son grand espoir Ismaïla Sarr, transféré pour un montant record au Stade Rennais. Même sans lui, les grenats débutent ce premier match de la saison, avec enthousiasme et un côté joueur. Ils ouvrent logiquement la marque grâce à l'une des recrues estivales, l'attaquant Nolan Roux. Mais justement avant la pause et contre le cours du jeu, Guingamp égalise sur pénalty. Les coéquipiers de Renaud Cohade ne s'en remettront pas et encaisseront après la pause, deux buts supplémentaires. Cette première défaite va miner le moral des Messins qui attendront la sixième journée du championnat et un déplacement à Angers pour signer leur première victoire de la saison. Cette entame de saison ratée sera lourde de conséquences, car le club à la Croix de Lorraine sera relégué en Ligue 2 en mai 2018.

Le breton Ludovic Blas trompe le gardien messin Thomas Didillon © Maxppp - Joël Le Gall

Le samedi 13 août 2016, FC Metz 3-2 Lille : les recrues estivales cartonnent !

Troisième du dernier championnat de Ligue 2, le FC Metz retrouve en août 2016 l'élite du foot français. Philippe Hinschberger est aux commandes et il a recruté des valeurs sûrs (Cohade, Erding, Jouffre). Pour ce premier match de la saison, les grenats accueillent Lille entraîné à l'époque par un certain Frédéric Antonetti. Cinquième du précédent championnat, le LOSC est dominateur en première période et ouvre le score par Ronny Lopes. Le promu lorrain réagit après la pause par Mevlut Erding. Lille reprend ensuite l'avantage mais craque dans le dernier quart d'heure après deux pénaltys messins transformés par Erding et Yann Jouffre. Les trois buts grenats ont donc été inscrits par des recrues. Ce premier succès de la saison va lancer le FC Metz sur de bons rails. A l'issue de la 5ème journée, le FC Metz est quatrième de Ligue 1 avec 10 points au compteur. Le maintien sera logiquement assuré en fin de saison.

Le samedi 9 août 2014, Lille 0-0 FC Metz : coach Cartier élabore un mur !

Après avoir connu l'enfer du National (2012/2013) et plusieurs saisons en Ligue 2, le FC Metz retrouve enfin la Ligue 1. L'entraîneur Albert Cartier qui a fait monter le club à la Croix de Lorraine, deux années de suite, a hélas perdu son meilleur joueur durant le mercato estival (Diafra Sahko transféré à West Ham). Pour ce premier match de la saison à Lille, le staff décide de muscler sa défense. On voit même un Bouna Sarr défendre comme jamais. Le promu messin signe donc un nul encourageant. Quelques semaines plus tard, les Grenats battront notamment l'Olympique Lyonnais (2-1), mais à l'issue d'un hiver catastrophique, le club à la Croix de Lorraine redescendra en Ligue 2.

Albert Cartier, coach du FC Metz (2012-2015) © Maxppp - Frédéric Girou

Racing Club Strasbourg Alsace - FC Metz, première journée de Ligue 1, ce dimanche 11 août au stade de la Meinau. Coup d'envoi à 17 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr dès 16h30.