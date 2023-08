Ligue 1 : comment le FC Metz a débuté ses cinq derniers championnats dans l'élite ?

Ce dimanche, pour leurs retrouvailles avec la Ligue 1, les Grenats vont effectuer un déplacement relevé sur la pelouse du Stade Rennais, quatrième la saison passée. Dans l'attente de ce premier match de la saison, on vous propose de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur grenat : comment le FC Metz a débuté ses 5 derniers championnats de Ligue 1, en 2021, 2020, 2019, 2017 et 2016 ?

Le 8 août 2021, FC Metz 3-3 Lille, ou quand les Messins craquent sur la fin

Un match de dingue pour fêter le retour du public à St Symphorien, après le huit clos de la crise sanitaire. Devant plus de 15 500 spectateurs, le FC Metz et Lille ont fait match nul , 3 à 3. Le club à la Croix de Lorraine a mené 3 à 1 contre le champion de France en titre, grâce à un doublé du défenseur Fabien Centonze et un but de Matthieu Udol. Mais après l'expulsion du Messin Kiki Kouyaté, à la 56e, les grenats ont craqué en toute fin de match, le Lillois Yilmaz égalisant à la 96é minute de jeu !

Le 30 août 2020, FC Metz 0-1 AS Monaco : pas de rentrée princière pour Coach Hognon

Une reprise gâchée à St Symphorien. Pour son premier match de compétition officielle depuis presque 6 mois, coronavirus oblige, le FC Metz s'est incliné 1 à 0 face à l'AS Monaco. Un but signé du Monégasque Benoit Badiashile (22') après un mauvais renvoi de la défense lorraine. En seconde période, malgré une supériorité numérique, après l'expulsion du Monégasque Youssouf Fofana, les Grenats n'ont pas réussir à égaliser, malgré quelques occasions franches. Dommage, dommage !

Le 11 août 2019, RC Strasbourg 1-1 FC Metz : pas de vainqueur dans le derby de l'Est

Pour son retour en Ligue 1, après un nouveau bref passage en Ligue 2, le FC Metz se déplace chez le voisin strasbourgeois . Dans un stade de la Meinau, chaud bouillant, le FC Metz a souffert durant les 45 premières minutes. En retard dans tous les duels, imprécis techniquement et tout bonnement inoffensif, le promu grenat qui a logiquement concédé l'ouverture du score, a montré un visage bien inquiétant. Mais la pause, salvatrice, a permis aux protégés de Vincent Hognon, de se mettre au niveau de la Ligue 1. Dès les premières minutes de la seconde période, Opa Nguette réalise un petit numéro dans la défense strasbourgeoise et trouve, à la limite du hors jeu, Habib Diallo qui égalise. Enfin libérés, les Grenats sont tout proches de la victoire en fin de rencontre, la frappe d'Ibrahima Niane étant repoussé par le poteau. Une seconde mi-temps plus rassurante et plus conforme aux qualités du collectif Lorrain. Le promu lorrain n'est pas passé à coté de son retour dans l'élite.

Le samedi 5 août 2017, FC Metz 1-3 Guingamp : une première défaite qui en appellera beaucoup d'autres

Philippe Hinschberger et ses troupes attaquent leur deuxième saison en Ligue 1. Durant l'intersaison, le FC Metz a perdu son grand espoir Ismaïla Sarr, transféré pour un montant record au Stade Rennais. Même sans lui, les grenats débutent ce premier match de la saison, avec enthousiasme et un côté joueur. Ils ouvrent logiquement la marque grâce à l'une des recrues estivales, l'attaquant Nolan Roux. Mais justement avant la pause et contre le cours du jeu, Guingamp égalise sur pénalty. Les coéquipiers de Renaud Cohade ne s'en remettront pas et encaisseront après la pause, deux buts supplémentaires. Cette première défaite va miner le moral des Messins qui attendront la sixième journée du championnat et un déplacement à Angers pour signer leur première victoire de la saison.

Le samedi 13 août 2016, FC Metz 3-2 Lille : les recrues estivales cartonnent

Troisième du dernier championnat de Ligue 2, le FC Metz retrouve en août 2016 l'élite du foot français. Philippe Hinschberger est aux commandes et il a recruté des valeurs sûres (Cohade, Erding, Jouffre). Pour ce premier match de la saison, les grenats accueillent Lille entraîné à l'époque par un certain Frédéric Antonetti. Cinquième du précédent championnat, le LOSC est dominateur en première période et ouvre le score par Ronny Lopes. Le promu lorrain réagit après la pause par Mevlut Erding. Lille reprend ensuite l'avantage mais craque dans le dernier quart d'heure après deux pénaltys messins transformés par Erding et Yann Jouffre. Les trois buts grenats ont donc été inscrits par des recrues. Ce premier succès de la saison va lancer le FC Metz sur de bons rails. A l'issue de la 5ème journée, le FC Metz est quatrième de Ligue 1 avec 10 points au compteur