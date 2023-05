Ligue 1 : composez votre équipe type des clubs bretons

Clap de fin pour la saison de Ligue 1 ce samedi 3 juin. Le Stade Rennais peut encore rêver d'une place européenne , alors que le FC Lorient et le Stade Brestois sont simplement certains de jouer dans l'élite l'an prochain. Mais quels joueurs de ces trois équipes vous ont marqué cette année ? Lequel d'entre eux s'est illustré ?

France Bleu vous propose de composer votre onze type 100% breton. Il vous suffit de sélectionner ci-dessous un gardien de but, un latéral droit, deux défenseurs centraux, un latéral gauche, deux milieux défensifs et offensifs, et enfin deux attaquants. Vos réponses seront compilées et nous publierons ensuite l'équipe type avec les joueurs qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages. À vos votes !