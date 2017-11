Ligue 1 : contre Amiens, le FC Metz espère renouer avec le succès à st Symphorien

Ce samedi 25 novembre, à l'occasion de la 14ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine (20ème-4 points) accueille Amiens, l'un des 3 promus (12ème-15 points). A domicile, le FC Metz n'a plus gagné en championnat depuis presque 7 mois.

Le FC Metz en quête de victoire. Ce samedi, pour le compte de la 14ème journée de la Ligue 1, les grenats, toujours bons derniers, accueillent Amiens, 12ème au classement. Face au promu picard, invaincu depuis un mois, le club à la Croix de Lorraine, va tenter de signer son premier succès à domicile en championnat de la saison.

Cela fait près de 7 mois, que les grenats n'ont plus célébré de victoire en championnat devant leur public de St Symphorien. La dernière fois, c'était le 29 avril, lors du Derbylor remporté 2 buts à un contre l'ASNL. Depuis le FC Metz n'a obtenu qu'un nul contre Toulouse et s'est incliné à 6 reprises en L1.

Cette série noire, les protégés de Frédéric Hantz comptent bien la stopper contre Amiens, en s'appuyant notamment sur une constance défensive retrouvée depuis le bon nul acquis samedi dernier au Stadium. Le coach messin attend aussi un sursaut offensif de son équipe, car le FC Metz n'a plus marqué en championnat depuis 315 longues minutes. Les attaquants grenats devront donc se montrer plus adroits, plus tueurs que jamais face à une formation picarde en net progrès.

Amiens, le promu, n'a plus perdu en championnat depuis le 14 octobre dernier. Les coéquipiers de Gaël Kakuta, surnommé par certains le Black Zidane, restent aussi sur une victoire probante, contre Lille, lundi dernier, 3 à 0.

Gaël Kakuta, le meneur de jeu du Amiens SC © Maxppp - maxppp

La Horda et la Gruppa se mobilisent

A l'appel de l'ANS, l'association nationale des supporters, 2 groupes d'ultras du FC Metz, la Horda et la Gruppa, se mobiliseront ce samedi soir à St Symphorien, pour protester contre les interdictions et restrictions de déplacement, les interdictions administratives de stades et les sanctions individuelles et collectives quant à l'usage de la pyrotechnie. Des banderoles devraient être notamment déployées pendant la rencontre.

FCMASC, coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Mounir El Mezianne, le coach de Rombas, le dernier club mosellan encore engagé en Coupe de France.