Ligue 1 : contre Bordeaux, le FC Metz va-t-il enfin renouer avec la victoire à St Symphorien ?

Ce dimanche, St Symphorien va être le théâtre d'un nouveau duel entre mal classés de la Ligue 1 : dernier du championnat, le FC Metz accueille les Girondins de Bordeaux, 18e et barragiste provisoire.

Après son nul encourageant à Marseille, le 7 novembre dernier, le club à la Croix de Lorraine, espère, enfin s'imposer. Histoire aussi de renouer avec le succès à la maison, car la dernière victoire messine à domicile, remonte au 24 janvier, c'était contre Nantes.

Jemerson suspendu

Expulsé lors du match contre l' OM au Vélodrome, le défenseur brésilien Jemerson, est naturellement suspendu.

Touché à un mollet, Habib Maïga est forfait, tout comme Matthieu Udol.

Souffrant de la hanche, Vincent Pajot est très incertain pour dimanche.

Une dernière séquence avant la trêve hivernale

Ce dimanche, face à Bordeaux, et après deux semaines de coupure, pour cause de rencontres internationales, le FC Metz entame sa dernière séquence de l'année civile.

Et jusqu'aux vacances de fin d'année, les Grenats ont un programme chargé ! Après la réception des Girondins, le club à la Croix de Lorraine se déplacera chez trois gros bras du championnat, Nice, Monaco et Lyon. A la maison, les Messins accueilleront Montpellier et Lorient, sans oublier la Coupe de France, dont les 32e de finale, sont prévus une semaine avant Noël.

Une nouvelle ère chez les Girondins

Beaucoup de changements durant l'intersaison chez le club bordelais : nouvel actionnaire, nouveau président en la personne de le Luxembourgeois Gérard Lopez, et nouveau coach, avec l'arrivée au Haillan, de l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de Suisse, Vladimir Pektovic.

Avec un effectif remodelé, l'entame de saison des Girondines, est assez délicate : seulement deux victoires et six nuls contre cinq défaites. Comme le FC Metz, Bordeaux encaisse beaucoup de buts, (27), mais il marque plus que nos Grenats, grâce notamment au retour en grâce d'un certain Jimmy Briand, auteur d'un doublé, contre Clermont !

FC Metz - Girondins de Bordeaux, 14e journée de la Ligue 1, une rencontre à suivre sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge, de Thomas Lavaud et Gaby Dalvit.