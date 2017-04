Ligue 1 : contre Caen, le FC Metz veut faire un pas de plus vers le maintien

Ce samedi 15 avril, à l'occasion de la 33ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine (15ème) affronte le Stade Malherbe de Caen (15ème). C'est un choc du bas de tableau entre deux équipes qui luttent pour ne pas descendre.

Dans leur quête de maintien, les grenats ne veulent pas traîner. Ce samedi, à l'occasion de la 33ème journée de la L1, le FC Metz (15ème) accueille Caen (16ème), pour un choc entre mal classés qui veulent éviter la relégation en L2. Après 2 défaites consécutives en championnat contre Lyon et Bordeaux, le club à la Croix de Lorraine veut éviter face aux Normands un nouveau faux pas, pour s'éloigner aussi de la zone rouge du classement.

C'est une quinzaine capitale qui débute ce soir pour le FC Metz. Hormis le match de gala contre le PSG, ce mardi, le club à la Croix de Lorraine ne va rencontrer jusqu'à fin avril, que des mal classés : Nancy, à la fin du mois, Lorient dans une semaine, et donc Caen, ce soir...Pour rapidement renouveler son bail en L1, les Grenats visent 3 victoires contre ces concurrents directs. Caen semble être la proie idéale pour bien débuter cette mission. Les normands n'ont plus gagné en championnat depuis fin février...et c'est la plus mauvaise équipe en déplacement de L1, avec seulement 2 victoires glanées loin du match Michel d'Ornano. Le FC Metz et son rendement plus convenable à domicile, espère bien sûr en profiter. Pour récolter 3 points, les grenats devront ne pas retomber dans leurs travers défensifs, constatés à Bordeaux le week-end dernier, et surtout retrouver de l'efficacité offensive. La nouvelle coqueluche de St Symphorien, Cheick Diabaté, n'a plus marqué en championnat, depuis le 4 mars dernier. Il est grand temps que le géant malien des grenats se réveille.

A l'aller, Caen l'avait emporté 3 à 0 contre le FC Metz © Maxppp - maxppp

FC Metz - SM Caen, 33ème journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 20 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine, dès 19h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Antoine Barège.