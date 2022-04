Ligue 1 : contre Clermont, le tout dernier match de la toute dernière chance pour le FC Metz

Soyons objectifs. Quels sont, aujourd'hui, les principales raisons de croire en un maintien du FC Metz en Ligue 1 ? Elles ne viennent pas du terrain... La défense est redevenue perméable depuis trois journées, l'attaque s'est remise à (un peu) marquer mais ses buts ne sont pas décisifs et l'infirmerie, rejointe par Fali Candé, est encore remplie.

Mais en sport, une part d'irrationnel n'est jamais à exclure. Et s'ils battent Clermont dimanche à St-Symphorien, ce qui constituerait seulement leur seconde victoire de la saison chez eux, les Grenats peuvent revenir à deux points de leur adversaire, 17e au coup d'envoi de cette 32e journée.

Inespéré pour une équipe au total famélique de 23 points, lanterne rouge, pire attaque du championnat et pire équipe à domicile ? "Je ne sais si c'est inespéré mais je me dis que peut-être... il peut y avoir quelque chose à faire, dit Jean-Armel Kana-Biyik, le défenseur central messin qui a connu l'improbable maintien du Toulouse FC en 2016. Beaucoup vont dire que l'électrochoc était venu du changement d'entraîneur mais si les joueurs n'étaient pas réceptifs, ou n'avaient pas pris conscience, nous aurions pu changer vingt fois d'entraîneur, ça n'aurait rien changé ! C'est à nous, joueurs, de prendre conscience que la situation est grave."

Ca me hante. Frédéric Antonetti

Une ultime bouée de sauvetage. Et celle-ci, il faudra la saisir. Pas comme dimanche dernier, à Bordeaux, où le FC Metz s'est troué. "Malgré tous les aléas, les blessures ou le manque de réussite, je dois mettre trois équipes derrière ajoute l'entraîneur Frédéric Antonetti. Je n'y suis pas encore arrivé. C'est un échec mais pour l'instant, on est encore en vie. On ne devrait pas y être. On y est car les autres n'ont pas su en profiter. Est-ce qu'on va profiter du fait que les autres n'en profitent pas ? Quand les supporteurs me disent qu'ils n'en dorment pas de la nuit je les crois. Moi, ça me hante. Ca va me hanter toute ma vie si on échoue."

Les joueurs sont-ils aussi concernés ? Oui, assure l'entraîneur qui renvoit aux séances athlétiques de milieu de semaine pour le prouver. Ils ont l'avenir du club au bout des pieds, face à un adversaire un peu mieux lotti, mais lui aussi en plein marasme, après 5 défaites de rang. Ils ont déjà beaucoup déçu. Dimanche, ce sera à quitte ou double.

Metz - Clermont Foot, en direct sur France Bleu Lorraine, ce dimanche, dès 14 heures avec Arthur Blanc, Thomas Lavaud et Gaby Dalvit.