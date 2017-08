Ligue 1 : contre Guingamp, le FC Metz espère bien débuter son championnat

Ce samedi 5 août, à l'occasion de la 1ère journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine accueille l' En Avant de Guingamp. Le FC Metz dispute cette année sa 60ème saison dans l'élite du foot français.

St Symphorien va pouvoir de nouveau vibrer. C'est la reprise en Ligue 1 et le FC Metz accueille, pour le compte de la 1ère journée du championnat, Guingamp. Une première rencontre à la portée des Grenats avant des échéances plus relevées avec ce déplacement à Bordeaux la semaine prochaine et réception de Monaco dans 2 semaines

Contre Guingamp, le FC Metz attaque ce samedi la 60ème saison de son histoire en L1. 38 rencontres de championnat attendent les Grenats, pour un objectif clair : éviter en mai prochain la descente en L2. Comme l'an passé, la bataille pour le maintien sera rude et la marge de manœuvre du club à la Croix de Lorraine sera étroite. D'où la nécessité de prendre rapidement des points contre des adversaires à la portée des Grenats. C'est le cas dès ce soir, contre Guingamp, même si et il faut s'en souvenir, les bretons sont restés l'an passé invaincus face au FC Metz.

Pour cette première, le staff lorrain ne devrait aligner que 2 de ses recrues estivales : l'attaquant Nolan Roux et le milieu de terrain argentin, Geronimo Poblete. Coach Hinschberger mise donc pour le moment sur la continuité et les automatismes entre titulaires de la saison passée. L'entraineur grenat qui espère un aussi bon départ que l'an dernier. Il y a un an, pour son retour en L1, le FC Metz s'était imposé à domicile contre Lille, 3 buts à 2.

Antoine Kombouaré, entraîneur d'En Avant de Guingamp © Radio France - Thomas Lavaud

FC Metz - Guingamp, 1ère journée de Ligue 1, coup d'envoi à 20 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine et France Bleu.fr dès 19h30, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit, votre consultant grenat.