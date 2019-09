Ligue 1 : Contre l'Amiens SC , le FC Metz doit réagir.

Metz, France

Plus de trois semaines après son dernier match à la maison, le FC Metz retrouve ce samedi St Symphorien. A l'occasion de la 6e journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine (17e) reçoit l'Amiens SC (16e). Une victoire des Grenats serait la bienvenue, pour mettre fin à cette mauvaise séquence en championnat, avec trois défaites d'affilée (Angers, PSG et Bordeaux).

Seulement le deuxième Metz-Amiens de l'histoire de la Ligue 1 à St Symphorien.

En Ligue 1, le FC Metz et l'Amiens SC ne se sont rencontrés qu'à deux reprises. C'était lors de la saison 2017-2018, et le club picard s'était imposé à l'aller (0-2) comme au retour (2-0). La saison passée, en Coupe de la Ligue, Amiens, a aussi gagné (1-2). En juillet dernier, à Forbach, les deux équipes ont fait aussi match nul en match de préparation (1-1). En Ligue 2, en revanche, les Grenats sont invaincus à la maison face aux Amiénois, avec 5 victoires messines en autant de confrontations. L'une d'entre elles a été aussi marquée par une fin de rencontre plutôt musclée. Souvenez-vous, nous sommes le 25 novembre 2011, après le coup de sifflet final, une bagarre éclate entre les 2 formations. La pelouse de St Symphorien se transforme en ring de boxe. Le Messin Pierre Bouby est au sol après avoir reçu des coups d'un joueur picard. Le Grenat Kévin Diaz se battra aussi avec le coach adjoint de l'Amiens SC. Une soirée très tendue !

Amiens préfère pour le moment les gros

L' Amiens SC compte, après 5 journées de championnat, le même nombre de points que le FC Metz. Le club picard a arraché un nul prometteur face à Lyon (2-2) et il a surtout battu Lille (1-0). En revanche, les coéquipiers de Gaël Kakuta, ont été battus par Toulouse, Nantes et Nice. Depuis le début de la saison, après le départ pour Lorient de Christophe Pélissier, Amiens est entraîné par un illustre inconnu, le slovène Luka Elsner, 37 ans. C'est d'ailleurs le plus jeune coach de Ligue 1.

Mathieu Dubrulle de France Bleu Picardie, juge le début de saison de l'Amiens SC qui a battu Lille et fait match nul contre Lyon, mais qui a notamment perdu face à Nantes Copier

Le programme de la sixième journée de la Ligue 1

Ce vendredi, à 20h45, Strasbourg-Nantes

Ce samedi à 17h30, OM-Montpellier

Ce samedi à 20h, FC Metz-Amiens, Bordeaux-Brest, Nice-Dijon, Nîmes-Toulouse, Reims-Monaco

Ce dimanche à 15h, Rennes-Lille

Ce dimanche à 17h, Angers-St Etienne

Ce dimanche à 21h, Lyon-PSG