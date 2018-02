Metz, France

Le FC Metz dans l'enfer du Vélodrome. En match avancé de la 24ème journée de la Ligue 1, la lanterne rouge lorraine se déplace ce vendredi sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, 3ème au classement, et invaincu dans son stade Vélodrome, depuis septembre dernier. Objectif des grenats : résister

Plus de 2 mois après avoir été terrassés par l'OM à St Symphorien, les grenats retrouvent donc ce rouleau-compresseur marseillais qui s'était imposé à l'aller 3 à 0. Depuis cette date, le club phocéen a poursuivi sa marche en avant dans cette palpitante bataille pour la deuxième place, ne s'inclinant qu'une seule fois en championnat, contre Lyon. Le FC Metz, lui, a entamé une impensable remontada : avec 4 succès, 2 nuls contre un seul revers à Monaco.

Contre l'ogre phocéen, Frédéric Hantz, le coach messin, aimerait que ses protégés confirment leur belle progression hivernale : une défense un peu plus sûre, et une attaque enfin redoutée. Mais face aux stars de l'OM, les Thauvin, Payet et autre Gustavo, les grenats devront encore surélever leur niveau de jeu pour espérer décrocher sur la Canebière un bon résultat.

Le groupe messin : toujours pas de Milan Bisevac

: Rivière, Niane, Roux. Blessés : Efouba Ayissi, Udol, Didilllon, Dossevi, Bisevac.

: Efouba Ayissi, Udol, Didilllon, Dossevi, Bisevac. Reprise : Jouffre, Nguette, Assou-Ekotto.

: Jouffre, Nguette, Assou-Ekotto. Choix de l'entraîneur : Cafú, Jallow, Thill, Goudiaby.

#OMFCM, 24ème journée de Ligue 1, coup d'envoi à 20h45, avant-match sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr dès 20heures.