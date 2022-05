Ligue 1 : contre l'Olympique Lyonnais, le FC Metz va tenter de " donner du plaisir " à ses fans

Un dernier match de prestige à St Symphorien avant de dire au revoir à la Ligue 1. Ce dimanche, pour le compte de la 36e journée, le FC Metz, lanterne rouge du championnat, accueille l’ OL, et ses sept titres de champion de France.

Le mal classé grenat n’a plus gagné en L1, depuis le 16 janvier dernier. De son côté, Lyon reste sur deux victoires à Marseille et contre Montpellier et malgré une saison décevante, les " Gones " sont toujours en course pour arracher une éventuelle qualification européenne.

Sur les trois derniers matchs de championnat (Lyon, Angers et PSG), Coach Antonetti espère au moins une victoire, pour sauver l’honneur. Et contre Lyon, le technicien corse aimerait que les Grenats, malgré les absences, et la crise de résultats, se lâchent et rivalisent avec ce gros bras du championnat.

Coach Antonetti estime que le FC Metz se lâche un peu plus face aux gros de la L1 Copier

Hostile ou pas ?

Ce dimanche, l’accueil du public grenat risque aussi d’être glacial. Dans le collimateur des supporters messins : Coach Antonetti, qui a jugé, le climat de St Symphorien face à Brest, hostile.

Cette déclaration du technicien corse, dimanche dernier à Montpellier a particulièrement agacé les ultras grenats qui jugent cette sortie totalement disproportionnée. Ils n’ont pas tout à fait tort, car hormis de légers incidents après le match contre Monaco, le public messin s’est bien comporté.

Vexés, les deux kops de St Symphorien, ont promis contre Lyon de réagir !

Face à cette fronde grandissante et menaçante, Coach Antonetti est en partie revenu sur ses propos de dimanche dernier.

Le public messin a le droit d'être mécontent.

Oukidja et Pajot suspendus

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

FC Metz - Olympique Lyonnais, coup d'envoi à 13 heures, avant-match dès 12h30 sur France Bleu Lorraine dès 12H30 avec Thomas Lavaud, Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit.