Ligue 1 : contre l'OM, le FC Metz doit aller "droit au but" !

Encore privée de de Préville et de Centonze, absents respectivement pour un quatrième et un cinquième match de suite, l'attaque patraque du FC Metz doit se faire violence pour profiter d'une défense de l'OM qui, si elle reste une des meilleures de L1, est devenue bien poreuse depuis deux semaines.

En football, on fait dire ce que l'on veut aux chiffres. Dans le cas du FC Metz, certains sont assez révélateurs.

Lors des quatre rencontres disputées en 2022, il a divisé de moitié sa moyenne de buts encaissés mais, comme ils n'a pas trouvé l'équilibre entre solidité et efficacité offensive, il reste englué à cette inconfortable place de barragiste au moment de recevoir l'Olympique de Marseille, dauphin du PSG.

7 tirs cadrés en quatre matchs !

Aussi en 2022, Metz a tiré 39 fois au but. Ce qui n'est pas infamant. Ce qui l'est davantage, c'est que seulement 7 d'entre eux (dont 5 pour le seul match de Reims) ont accroché le cadre ! Histoire que rappeler que les manques ne se situent pas qu'à la finition, mais aussi à la construction.

Les raisons sont connues et répétées. Une philosophie de jeu majoritairement prudente handicapée par les blessures de certains cadres et les grandes méformes de certains autres. "On a beaucoup de munitions mais pas d'accélérations, pas de jeu combiné, dit Frédéric Antonetti. Ce qui nous manque, c'est des accélérations dans les 20 derniers mètres. On a les joueurs pour, mais ils doivent retrouver la confiance pour le faire car le reste est plutôt cohérent."

Se faire violence !

Niane, N'Guette et Boulaya vont donc devoir se faire violence face à l'OM. Faute d'avoir récupéré les deux meilleurs buteurs (de Préville et Centonze sont encore blessés), ces trois-là représenteront encore les principaux atouts offensifs messins. Niane n'a pas confirmé son bon match de Reims, N'Guette semble perdu, et Boulaya parait moins en forme qu'avant la CAN.

Quelques motifs d'espoir sont à puiser dans le fait que le match sera exposé, que l'adversaire galvanise, que le FC Metz n'aime rien tant que ces équipes jouant haut et confisquant la balle, que les Grenats auraient pu - et peut-être même du - gagner à l'aller... Et aussi que la défense de ce même adversaire est bien plus poreuse aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques semaines.

On ne devra pas les craindre, on a ce qui faut pour les contrarier. Dylan Bronn, défenseur du FC Metz

En plus d'une belle récompense pour le public, ce serait la première fois depuis décembre 2020, 14 mois donc, que le FC Metz ferait tomber une équipe du Top 10 à Saint-Symphorien. Un dernier chiffre révélateur, pour la route.

FC Metz - Marseille, 24e journée de Ligue 1, à vivre dès 20 h 30, ce dimanche 13 février sur France Bleu Lorraine avec Thomas Lavaud et Gaby Dalvit.