Ligue 1 : contre le FC Lorient, le FC Metz veut relever la tête

Ce dimanche 12 décembre, à l'occasion de la 18e journée de la Ligue 1, le mal classé messin, accueille, l'un de ses concurrents directs pour le maintien, le FC Lorient. Les Merlus viennent de perdre leurs six derniers matchs de championnat.

Un nouveau duel entre mal classés à St Symphorien. Pour son dernier match à domicile de la phase aller, le FC Metz (19e) accueille, ce dimanche, le FC Lorient (16e).

Les Grenats, qui restent sur deux défaites en championnat ( à Monaco et contre Montpellier), espèrent se relever face à des Bretons en plein doute. Les Merlus ont perdu leurs six derniers matchs de Ligue 1.

Le FC Metz devra aussi vaincre son syndrome de St Symphorien, où leur dernier succès remonte au 24 janvier.

Bassi et Alakouch incertains

Encore du boulot pour le staff médical du FC Metz. Le milieu de terrain Amine Bassi souffre d'une béquille à la cuisse. Et le latéral droit Sofiane Alakouch souffre de la cheville. Ces 2 grenats sont incertains pour la réception, ce dimanche, du FC Lorient.

Naturellement, Kévin N'Doram et Matthieu Udol sont toujours aux soins.

Jemerson, le défenseur brésilien, est suspendu.

Le FC Metz enregistre le retour de Nicolas de Préville et de Habib Maïga, qui s'entraînent de nouveau, normalement. Le premier était absent à Monaco, dimanche dernier et le second était touché à un mollet depuis le 7 novembre dernier.

Antonetti a rencontré les supporters

Le coach du FC Metz s’est entretenu, ce mercredi 8 décembre, avec les responsables des principaux groupes de supporters du club à la Croix de Lorraine.

Dimanche dernier, souvenez-vous, il avait déjà demandé à ses joueurs, après la claque contre Monaco, de se rendre devant le parcage visiteurs du stade Louis 2, pour écouter les critiques des fans présents.

Fred Antonetti a rappelé, lors de cette réunion de mercredi, l’importance du soutien du public messin, dans le cadre de cette bataille pour le maintien.

FC Metz - FC Lorient, 18e journée de la Ligue 1, coup d'envoi, ce dimanche 12 décembre à 15 heures, à suivre bien entendu sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge, Gaby Dalvit et Thomas Lavaud