Ligue 1 : contre le Stade de Reims, ce samedi, le FC Metz attaque la dernière ligne droite de la phase aller

Après un break de deux semaines, pour cause de rencontres internationales, le FC Metz retrouve la Ligue 1, ce samedi. Pour le compte de la 14e journée, les hommes de Vincent Hognon (17e) reçoivent le Stade de Reims (8e). Le club à la Croix de Lorraine a encore six matchs de championnat d'ici à la trêve des confiseurs : après les Champenois, les Grenats affronteront Nîmes, Rennes, Nice, Marseille et Dijon.

Pas mal d'incertitudes côté messin

C'est le mauvais côté des trêves internationales : Habib Maïga et Victorien Angban, les deux Ivoiriens sont rentrés tardivement, ce jeudi en début d'après-midi.

Le défenseur, Thomas Delaine, touché à une cheville, est lui, quasiment forfait pour la réception de Reims. Victimes de douleurs musculaires, Fabien Centonze ne reprend l'entraînement que ce jeudi. Samy Lahssaini est, lui, touché aux adducteurs.

En conférence de presse, ce jeudi, Vincent Hognon, le coach messin a aussi donné quelques nouvelles de Manuel Cabit. Victime d'un grave accident de la route, le 3 novembre dernier, son défenseur est depuis le début de la semaine dans un centre de rééducation à Strasbourg. " Il a toujours le moral et il est très bien entouré ", a témoigné le technicien messin.

Pour la rencontre face au voisin champenois, le coach grenat, Vincent Hognon, attend de ses joueurs la même " solidité que face à Lille " et un " plus de créativité en attaque ".

Le Stade de Reims, une défense de fer

Champion de Ligue 2 en mai 2018, le Stade de Reims s'est maintenu la saison passée en Ligue 1, sans trembler ! Les Champenois poursuivent cette année sur le même rythme. 8e pour le moment, les hommes de David Guion comptent cinq victoires, quatre nuls et quatre défaites. Ils disposent de la meilleure défense du championnat, avec seulement six buts encaissés. En revanche, leur attaque est l'une des plus mauvaises de Ligue 1, avec seulement neuf réalisations. En déplacement, le Stade de Reims alterne le bon et le moins bon, avec 3 victoires pour autant de défaites.

Un peu d'histoire

Dans l'histoire de la Ligue 1, le FC Metz a accueilli à 23 reprises le Stade de Reims. Les Messins l'ont emporté à 10 reprises. Il y a eu six nuls entre les deux formations et le Stade de Reims s'est imposé sept fois à St Symphorien. La dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées en Ligue 1 sur le sol mosellan, c'était le 27 septembre 2014 et les Grenats avaient gagné 3 à 0.

FC Metz - Stade de Reims, ce samedi 23 novembre, coup d'envoi à 20 heures à St Symphorien. Avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Gaby Dalvit.